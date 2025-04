Le schéma vaccinal du vaccin contre l’hépatite B se compose de 2 ou 3 injections dans un muscle. Cependant, si une personne vaccinée précédemment est exposée au virus, le médecin demande un dosage de ses taux d’anticorps anti-hépatite B. Si les taux d’anticorps sont faibles, une nouvelle injection du vaccin peut être nécessaire.

Dans le cadre des vaccinations infantiles de routine, tous les enfants reçoivent généralement 3 injections : à la naissance, entre 1 et 2 mois, puis entre 6 et 18 mois. Les nourrissons qui n’ont pas reçu de dose à la naissance doivent débuter la série dès que possible. (Voir CDC : Calendrier de vaccination des enfants et des adolescents par âge.)

Un vaccin protégeant à la fois contre l’hépatite A et l’hépatite B est également disponible. Ce vaccin est administré en série de 3 ou 4 doses chez les personnes âgées de 18 ans et plus.

Le vaccin contre l’hépatite B est recommandé pour toutes les personnes qui n’ont jamais été vaccinées, jusqu’à l’âge de 59 ans.

Le vaccin est également recommandé pour tous les adultes non vaccinés âgés de 60 ans et plus qui présentent des facteurs de risque d’hépatite B, notamment :

Personnes ayant une profession où elles peuvent être exposées à du sang ou à d’autres liquides biologiques potentiellement infectieux, comme les établissements médicaux, le service carcéral ou les personnes travaillant dans la sécurité publique

Les personnes qui voyagent dans des régions où l’infection est fréquente

Personnes atteintes d’une maladie hépatique chronique (telle qu’hépatite C, cirrhose, stéatose hépatique, maladie hépatique liée à l’alcool et hépatite auto-immune) ou qui présentent des taux élevés de certaines enzymes hépatiques dans le sang

Personnes atteintes d’insuffisance rénale nécessitant une dialyse

Personnes qui s’injectent des drogues

Personnes ayant eu plusieurs partenaires sexuels au cours des 6 derniers mois

Personnes qui doivent être examinées ou traitées pour une infection sexuellement transmissible

Hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes

Partenaires sexuels et proches de personnes porteuses de l’hépatite B

Personnes infectées par le VIH

Personnes qui sont employées par ou qui reçoivent des soins dans des endroits où il y a des personnes exposées à un risque élevé d’hépatite B (comme les endroits où sont traitées les personnes atteintes d’infections sexuellement transmissibles, les centres de désintoxication et les services de prévention, les centres destinés aux personnes qui s’injectent de la drogue et les centres destinés aux hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes ; les centres d’hémodialyse, les établissements pour les patients handicapés mentaux, les établissements correctionnels et les établissements de dépistage et de traitement du VIH)

Le vaccin contre l’hépatite B peut également être administré aux adultes âgés de 60 ans et plus qui ne présentent pas de facteur de risque s’ils souhaitent une protection contre l’hépatite B. Pour les personnes âgées de 60 ans et plus atteintes de diabète, la décision de recevoir le vaccin contre l’hépatite B doit être prise par le biais d’une prise de décision clinique partagée sur la base de discussions avec leur professionnel de santé.

Si les personnes sont temporairement malades, les médecins attendent en général que la maladie ait disparu avant d’administrer le vaccin (voir également CDC : Qui NE DOIT PAS recevoir ces vaccins ?).