L’administration du vaccin contre l’hépatite A se fait par injection dans un muscle. Dans le cadre des vaccinations infantiles de routine, 2 injections sont réalisées chez tous les enfants : normalement entre 12 et 23 mois et 6 à 18 mois plus tard. Les adultes non vaccinés peuvent également recevoir ce vaccin à 2 doses. Après la première dose, la personne est totalement protégée pendant 6 à 12 mois ; après la seconde dose, la personne est protégée pendant au moins 14 à 20 ans. (Voir CDC : Calendrier de vaccination des enfants et des adolescents par âge.)

Un vaccin protégeant à la fois contre l’hépatite A et l’hépatite B est également disponible. Ce vaccin est administré en série de 3 ou 4 doses chez les personnes âgées de 18 ans et plus.

Le vaccin contre l’hépatite A est recommandé pour les enfants plus âgés et les adolescents qui n’ont jamais été vaccinés.

Le vaccin est également recommandé pour les personnes présentant un risque accru d’infection par l’hépatite A, par exemple :

Personnes qui voyagent ou résident dans des régions où l’infection est fréquente

Personnes dont le travail les expose à un risque d’exposition (comme les personnes qui travaillent avec des primates infectés par le virus de l’hépatite A ou qui travaillent avec le virus dans un laboratoire de recherche)

Personnes qui prennent de la drogue (par injection ou autre)

Hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes

Personnes atteintes d’une maladie hépatique chronique (telle qu’hépatite B, hépatite C, cirrhose, stéatose hépatique, maladie hépatique liée à l’alcool et hépatite auto-immune) ou qui présentent des taux élevés de certaines enzymes hépatiques dans le sang

Personnes sans domicile fixe

Personnes qui prévoient d’être en contact étroit avec un enfant adopté au cours des 60 jours suivant l’arrivée de l’enfant aux États-Unis depuis une région où l’hépatite A est fréquente

Femmes enceintes à risque d’infection par l’hépatite A pendant la grossesse (comme les femmes qui voyagent à l’international, qui se droguent [par injection ou non], qui peuvent être exposées au travail, qui prévoient un contact personnel étroit avec un enfant adopté à l’international ou qui sont sans domicile) ou qui sont exposées à un risque de maladie très grave ou de décéder d’une infection par le virus de l’hépatite A (comme les femmes qui souffrent d’une maladie hépatique chronique ou de l’infection par le VIH)

Les adultes non vaccinés qui veulent être protégés contre l’hépatite A peuvent également recevoir le vaccin, même s’ils ne présentent pas de facteur de risque.

Pendant une épidémie d’hépatite A, les personnes âgées de 1 an ou plus qui sont exposées à un risque d’infection par le virus de l’hépatite A doivent être vaccinées.

Si les personnes sont temporairement malades, les médecins attendent en général que la maladie ait disparu avant d’administrer le vaccin (voir également CDC : Qui NE DOIT PAS recevoir ces vaccins ?).