Infections chez les immunodéprimés

Médicaments qui inhibent le système immunitaire : Ces médicaments comprennent la chimiothérapie anticancéreuse, les médicaments utilisés pour prévenir le rejet après une greffe d’organe (tels que l’azathioprine, le méthotrexate et la ciclosporine), les corticoïdes (tels que la prednisone) et les agents biologiques (comme l’adalimumab et d’autres utilisés pour les maladies comme la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde et d’autres maladies auto-immunes).