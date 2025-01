Défenses contre l’infection

Toute lésion, y compris l’invasion par un micro-organisme, provoque localement une inflammation. L’inflammation, qui est une réaction complexe, est provoquée au cours de nombreuses situations différentes. Les tissus endommagés libèrent des substances qui provoquent une inflammation et qui poussent le système immunitaire à :

Nettoyer le site

Attaquer et tuer les agents envahisseurs

Éliminer les tissus nécrosés ou endommagés

Commencer le processus de réparation

Cependant, l’inflammation ne peut venir à bout d’un trop grand nombre de micro-organismes.

Lors d’une inflammation, l’apport sanguin augmente, ce qui facilite le déplacement des cellules immunitaires jusqu’à la zone touchée. En raison de l’augmentation du flux sanguin, la peau en regard de la zone infectée devient rouge et chaude. Les parois des vaisseaux sanguins deviennent plus perméables, permettant au liquide et aux globules blancs de pénétrer dans le tissu infecté. Ce phénomène est responsable du gonflement (œdème) du tissu atteint. Les globules blancs attaquent les micro-organismes et libèrent des substances qui entretiennent le processus inflammatoire.

D’autres substances déclenchent la coagulation dans les petits vaisseaux (capillaires) de la zone enflammée, retardant ainsi la diffusion de l’agent infectant et de ses toxines.

Plusieurs des substances produites au cours de l’inflammation stimulent les nerfs, provoquant des douleurs. Les réactions déclenchées par la libération de ces substances lors de l’inflammation sont les frissons, la fièvre et les douleurs musculaires, qui accompagnent habituellement l’infection.