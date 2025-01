Septicémie et choc infectieux

La plupart des patients ont de la fièvre mais chez certains, il peut y avoir une diminution de la température corporelle. Ces patients peuvent avoir des frissons et se sentir faibles. D’autres symptômes peuvent également être présents selon le type et le site de l’infection initiale (par exemple, les personnes atteintes de pneumonie peuvent présenter une toux, une gêne thoracique et des difficultés respiratoires). Il peut y avoir une accélération de la respiration, du rythme cardiaque ou les deux.

Lors de l’aggravation d’une septicémie s’installent une confusion mentale et une baisse de la vigilance. La peau devient chaude et rouge. Les battements du pouls sont rapides et violents et la respiration est rapide. Les urines sont peu fréquentes et peu abondantes et la tension artérielle diminue. Plus tard, il y a souvent une chute de la température en dessous de la valeur normale, et la respiration devient très difficile. La peau peut se refroidir et prendre un aspect pâle et marbré ou une coloration bleue, suite à la diminution du flux sanguin. Cette diminution du flux sanguin peut provoquer la mort des tissus, y compris des tissus des organes vitaux (comme les intestins), ce qui aboutit à une gangrène.

Lors de l’apparition d’un choc septique, la tension artérielle est faible malgré le traitement. Le choc septique peut être mortel.