Une bactériémie est définie par la présence de bactéries dans la circulation sanguine.

Une bactériémie peut être la conséquence d’actes ordinaires (comme le brossage des dents), de soins dentaires ou d’actes médicaux, ou peut être causée par des infections (comme une pneumonie ou une infection urinaire).

Le fait d’avoir une prothèse articulaire ou une prothèse valvulaire ou d’être atteint d’un problème au niveau des valves cardiaques augmente le risque de persistance de la bactériémie ou le risque que celle-ci soit à l’origine de problèmes.

Généralement, une bactériémie n’est accompagnée d’aucun symptôme mais parfois les bactéries s’accumulent au niveau de certains tissus ou organes et sont responsables d’infections graves.

Les personnes présentant un haut risque de complications de bactériémie sont traitées par des antibiotiques avant certains soins dentaires et actes médicaux.

(Voir aussi Bactériémie occulte.)

Habituellement, une bactériémie, en particulier si elle apparaît au cours d’activités ordinaires, ne provoque pas d’infection car les bactéries sont généralement présentes uniquement en faible quantité et sont rapidement éliminées de la circulation sanguine par le système immunitaire. Cependant, si les bactéries sont présentes assez longtemps et en assez grande quantité, en particulier chez les patients ayant un système immunitaire déficient, la bactériémie peut provoquer d’autres infections et parfois déclencher une réponse généralisée grave appelée septicémie.

Les bactéries qui ne sont pas éliminées par le système immunitaire peuvent s’accumuler dans différents sites de l’organisme, provoquant des infections au niveau :

Des tissus qui recouvrent le cerveau (méningite)

De l’enveloppe extérieure du cœur (péricardite)

Des cellules tapissant les valves cardiaques (endocardite)

Des os (ostéomyélite)

Des articulations (arthrite infectieuse)

Dans la bactériémie, les bactéries ont tendance à se déposer et à s’accumuler contre certaines structures de l’organisme, comme les valves cardiaques anormales. Les bactéries sont particulièrement susceptibles de s’accumuler sur tout matériel artificiel présent dans l’organisme, comme les cathéters intraveineux et les articulations (prothèses) et les valves cardiaques artificielles. Ces amas (colonies) de bactéries peuvent rester attachés aux sites et libérer en continu ou de façon périodique des bactéries dans la circulation sanguine.

Causes de la bactériémie La bactériémie peut survenir au cours Certains actes ordinaires

Soins dentaires ou actes médicaux

Certaines infections bactériennes

Injection de drogues Des activités ordinaires sont responsables parfois de bactériémie chez des personnes saines. Par exemple, un brossage des dents énergique peut provoquer une bactériémie car des bactéries vivant au niveau des gencives entourant les dents sont poussées dans la circulation sanguine. Des bactéries peuvent aussi entrer dans la circulation sanguine à partir de l’intestin au moment de la digestion. Une bactériémie apparaissant au cours d’activités ordinaires est rarement responsable d’une infection. Des soins dentaires ou des actes médicaux peuvent provoquer une bactériémie. Au cours de soins dentaires (comme un détartrage), des bactéries vivant au niveau des gencives peuvent être délogées et pénétrer dans la circulation sanguine. Une bactériémie peut également apparaître lors de la pose de cathéters dans la vessie ou de sondes (tubes) au niveau du tube digestif ou des voies urinaires. Des bactéries peuvent se trouver dans la zone d’insertion du cathéter ou de la sonde (la vessie ou l’intestin par exemple). Bien qu’on utilise des techniques aseptiques, ces procédures peuvent faire migrer des bactéries dans la circulation sanguine. Un traitement chirurgical de plaies infectées, d’abcès (accumulation de pus) et d’escarres peut déloger des bactéries présentes sur la zone infectée, ce qui provoque une bactériémie. Dans certaines infections bactériennes, comme une pneumonie ou des abcès cutanés, des bactéries peuvent pénétrer de façon périodique dans la circulation sanguine, engendrant une bactériémie. Beaucoup d’infections bactériennes fréquentes au cours de l’enfance sont responsables de bactériémies. L’injection de drogues peut provoquer une bactériémie, parce que les aiguilles utilisées sont généralement contaminées par des bactéries, et les utilisateurs peuvent ne pas se nettoyer la peau rigoureusement.

Symptômes d’une bactériémie Habituellement, les bactériémies provoquées par des évènements ordinaires comme les soins dentaires sont temporaires et ne sont accompagnées d’aucun symptôme. Les bactériémies provoquées par d’autres affections peuvent être à l’origine de fièvre. Si une personne atteinte de bactériémie présente de la fièvre, une accélération du rythme cardiaque, des frissons, une tension artérielle basse, des symptômes gastro-intestinaux (tels que douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhée) ou une respiration rapide, et/ou devient confuse, elle souffre probablement de septicémie ou de choc septique.

Diagnostic de bactériémie Mise en culture d’un échantillon de sang En cas de suspicion de bactériémie, de septicémie ou de choc septique, le médecin prélève généralement un échantillon de sang pour mettre en culture les bactéries au laboratoire et les identifier. Si nécessaire, le médecin peut essayer de cultiver les bactéries provenant d’autres échantillons (comme l’urine ou des expectorations).

Traitement de la bactériémie Antibiotiques Si une infection ou une septicémie se développe, elle est traitée par antibiotiques. Le médecin supprime les sources de bactéries (cathéters par exemple).