Traitements anticancéreux combinés

Les médicaments anticancéreux sont le plus efficaces lorsqu’ils sont administrés en association. Ce traitement combiné se justifie par l’utilisation de médicaments aux mécanismes d’action différents, pour réduire la probabilité de développement de cellules cancéreuses résistantes. Si des médicaments aux différents effets sont associés, chacun peut être utilisé à sa dose optimale pour éviter les effets secondaires importants. (Voir aussi Principes du traitement du cancer.)

Pour certains cancers, la meilleure approche est l’association de la chirurgie, de la radiothérapie et de la chimiothérapie ou d’autres médicaments anticancéreux. La chirurgie ou la radiothérapie traite une tumeur locale, tandis que les médicaments anticancéreux tuent également les cellules cancéreuses qui se sont propagées à distance.

Une radiothérapie ou une chimiothérapie est parfois administrée avant l’intervention chirurgicale pour réduire la taille de la tumeur, rendant ainsi plus probable l’ablation chirurgicale complète (cette technique est appelée traitement néoadjuvant). La radiothérapie et/ou la chimiothérapie administrées après une intervention chirurgicale (traitement adjuvant) contribuent à détruire les cellules cancéreuses restantes.

En fonction du type et du stade du cancer, on administre un traitement unique ou une association thérapeutique. Par exemple, un cancer du sein au stade initial peut être traité par une chirurgie seule ou en association avec une radiothérapie, une chimiothérapie, ou par les trois traitements, et ce en fonction de la taille de la tumeur et du risque de récidive. Le cancer du sein localement avancé est en général traité par chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie.

Parfois, un traitement combiné est utilisé non pas pour guérir, mais pour réduire les symptômes et prolonger la vie. Le traitement combiné peut être utile chez les personnes qui présentent un cancer à un stade avancé, pour lesquelles la radiothérapie ou un traitement chirurgical n’est pas indiqué (par exemple, les personnes atteintes d’un cancer bronchique non à petites cellules, d’un cancer de l’œsophage ou de la vessie qui ne peut pas être complètement retiré par voie chirurgicale).