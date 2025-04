Radiothérapie pour le cancer

La radiothérapie joue un rôle clé dans le traitement de nombreuses formes de cancers, comme le lymphome de Hodgkin, les lymphomes non hodgkiniens de stade précoce, les tumeurs épidermoïdes de la tête et du cou, les séminomes (type de cancer du testicule), le cancer de la prostate, le cancer du sein de stade précoce, certaines formes de cancer bronchique non à petites cellules et le médulloblastome (une tumeur du cerveau ou de la moelle épinière). Dans le cas des tumeurs du larynx et de la prostate à un stade précoce, le taux de guérison est le même pour la radiothérapie et la chirurgie.

Il est parfois préconisé de combiner la radiothérapie et d’autres formes de traitement. Certains types d’agents chimiothérapiques, tels que le cisplatine, augmentent l’efficacité de la radiothérapie, et ces médicaments peuvent être administrés avec les radiothérapies.

La radiothérapie peut diminuer les symptômes lorsque la guérison n’est pas possible, comme pour les métastases osseuses dans le cadre du myélome multiple et les tumeurs douloureuses chez les patients atteints d’un cancer du poumon, de l’œsophage, de la tête, du cou et de l’estomac de stade avancé. En diminuant temporairement le volume de la tumeur, la radiothérapie peut soulager les symptômes provoqués par la propagation de la tumeur dans les os ou le cerveau.