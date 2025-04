Effets secondaires de la chimiothérapie

Un syndrome de lyse tumorale peut survenir après la chimiothérapie car, lorsque les cellules cancéreuses sont tuées, elles peuvent libérer leur contenu dans la circulation sanguine. Les déchets provenant des cellules tuées, y compris l’acide urique et les électrolytes, peuvent endommager les reins ou le cœur. Le syndrome de lyse tumorale survient principalement dans les leucémies aiguës et les lymphomes non hodgkiniens, mais il peut également apparaître après le traitement d’autres types de cancers. Parfois, les médecins peuvent empêcher le syndrome de lyse tumorale en administrant de l’allopurinol avant et pendant la chimiothérapie pour prévenir les taux élevés d’acide urique. Ils peuvent également administrer des liquides par voie intraveineuse pour que les reins excrètent ces produits toxiques rapidement. , mais il peut également apparaître après le traitement d’autres types de cancers. Parfois, les médecins peuvent empêcher le syndrome de lyse tumorale en administrant de l’allopurinol avant et pendant la chimiothérapie pour prévenir les taux élevés d’acide urique. Ils peuvent également administrer des liquides par voie intraveineuse pour que les reins excrètent ces produits toxiques rapidement.

Le syndrome de relargage des cytokines est lié au syndrome de lyse tumorale, mais il ne s’agit pas de la même chose. Un syndrome de relargage des cytokines se produit lorsque des nombres importants de globules blancs sont activés et libèrent des substances inflammatoires appelées cytokines. Il s’agit d’une complication fréquente des thérapies cellulaires telles que celles utilisant les cellules CAR-T et certains anticorps monoclonaux. Les symptômes comprennent : fièvre, fatigue, perte d’appétit, douleurs musculaires et articulaires, nausées, vomissements, diarrhée, éruptions cutanées, respiration rapide, céphalées, confusion et hallucinations. Le taux d’oxygène dans le sang et la tension artérielle peuvent diminuer et endommager les organes de l’organisme. En général, le syndrome de relargage des cytokines léger est pris en charge par un traitement de soutien et implique le soulagement des symptômes tels que fièvre, douleurs musculaires ou fatigue. En cas de syndrome de relargage des cytokines plus sévère, il peut être nécessaire d’avoir recours à une oxygénothérapie, à l’administration de solutés et à des médicaments pour augmenter la tension artérielle, ainsi qu’à des médicaments pour réduire l’inflammation.