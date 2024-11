Lesiones hepáticas

A veces, cirugía u otros procedimientos para controlar el sangrado

La mayoría de las lesiones curan sin tratamiento. Sin embargo, la persona afectada debe ser hospitalizada y vigilada de cerca para asegurarse de que el sangrado no empeora. A veces son necesarias transfusiones de sangre. Si la hemorragia empeora o no se detiene con bastante rapidez, a menudo el médico trata primero de sellar sin cirugía los vasos que están sangrando. Para ello se introduce un catéter delgado de plástico a través de los vasos sanguíneos de la ingle que se desliza hasta alcanzar el hígado. A continuación se inyectan sustancias para sellar los vasos. Si este procedimiento no detiene la hemorragia, por lo general es necesario el tratamiento quirúrgico. Además, si la hemorragia era severa desde el principio, suele realizarse la cirugía lo antes posible, ya que en estos casos raramente es eficaz el sellado de los vasos de forma no quirúrgica.