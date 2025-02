University of Arkansas for Medical Sciences

El déficit de vitamina E causado por una dieta baja en vitamina E es frecuente en aquellos países con altas tasas de inseguridad alimentaria. En países con bajas tasas de inseguridad alimentaria, la causa suele ser un trastorno de absorción. Algunos bebés nacen con carencia de vitamina E, que generalmente mejora con complementos.

La carencia de vitamina E provoca disfunciones en los reflejos y en la coordinación, dificultad para caminar y debilidad muscular.

Los recién nacidos prematuros con esta carencia pueden presentar una forma grave de anemia.

El diagnóstico se basa en los síntomas y en los resultados de la exploración física.

Se corrige tomando suplementos de vitamina E.

La vitamina E (tocoferol) es un antioxidante: protege las células contra el daño producido por los radicales libres, que son subproductos de la actividad celular normal que forma parte de las reacciones químicas intracelulares (algunas de estas reacciones pueden ser dañinas). (Véase también Introducción a las vitaminas.)

La vitamina E, como las vitaminas A, D y K, es una vitamina liposoluble, por lo que se absorbe mejor cuando se ingiere con un poco de grasa. Algunos de los alimentos que constituyen una buena fuente de vitamina E son los aceites vegetales, las nueces, las semillas, las verduras de hoja verde, y el germen de trigo.

Las reservas de vitamina E en los recién nacidos son relativamente bajas, porque solo pequeñas cantidades de vitamina E atraviesan la placenta. En consecuencia, los recién nacidos, en especial los prematuros, tienen un riesgo alto de presentar una carencia de vitamina E. Sin embargo, el riesgo disminuye con la edad, ya que los lactantes suelen recibir suficiente vitamina E en la leche materna o en las fórmulas comerciales. Los adultos pueden almacenar grandes cantidades de vitamina E en el tejido graso, por lo que es menos probable que presenten una carencia.

Muchas personas toman suplementos de vitamina E para prevenir ciertas enfermedades. La vitamina E no protege contra el cáncer o las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. No existen pruebas concluyentes de que la vitamina E, incluso a dosis elevadas, ralentice la progresión de la enfermedad de Alzheimer o disminuya el riesgo de cáncer de próstata. No hay acuerdo sobre si los suplementos de vitamina E protegen contra la discinesia tardía (movimientos involuntarios y repetitivos de la boca, la lengua, los brazos y las piernas, un efecto secundario de los fármacos antipsicóticos).

Causas de la carencia de vitamina E Una alimentación con muy poca grasa tampoco aporta vitamina E, porque los aceites vegetales son la principal fuente de esta vitamina y porque esta se absorbe mejor cuando se ingiere con algo de grasa. Los trastornos que afectan a la absorción de las grasas (como ciertos trastornos hepáticos, trastornos vesicales, pancreatitis y fibrosis quística) también pueden disminuir la absorción de vitamina E y aumentar el riesgo de padecer una carencia de vitamina E. En Estados Unidos y otros países con bajas tasas de inseguridad alimentaria, la carencia de vitamina E es poco frecuente entre los niños mayores y los adultos y suele deberse a Trastorno que afecta la absorción de las grasas (trastorno de malabsorción) En países con altas tasas de inseguridad alimentaria, la causa más frecuente de carencia de vitamina E es Ingesta inadecuada de vitamina E ¿Sabías que...?

Síntomas de la carencia de vitamina E En niños, los síntomas pueden consistir en reflejos ralentizados, dificultad para caminar, falta de coordinación y de sensibilidad postural (saber dónde están las extremidades sin mirarlas) y debilidad muscular. En adultos con deficiencia de vitamina E debido a un trastorno de malabsorción, estos síntomas raramente se desarrollan porque los adultos almacenan grandes cantidades de vitamina E en el tejido graso (adiposo). La carencia de vitamina E puede causar una forma de anemia en la que se destruyen los glóbulos rojos (anemia hemolítica). Los recién nacidos prematuros con carencia de vitamina E tienen riesgo de presentar este grave trastorno. En estos lactantes pueden producirse una hemorragia intracraneal y un crecimiento anómalo de los vasos sanguíneos oculares (un trastorno denominado retinopatía del prematuro). Asimismo, los recién nacidos afectados pueden presentar debilidad muscular.

Diagnóstico de carencia de vitamina E Exploración física

A veces, análisis de sangre El diagnóstico de la deficiencia de vitamina E se basa en los síntomas, en la presencia de trastornos que aumentan el riesgo y en los resultados de la exploración física. Para confirmar el diagnóstico se realizan análisis de sangre que determinan la concentración de vitamina E.