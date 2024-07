Introducción a las reacciones alérgicas

Se administra una gota de una solución de histamina, que debería desencadenar una reacción alérgica en cualquier persona. La ausencia de reacción cutánea puede deberse a que el sistema inmunitario no funciona con normalidad o bien puede tener su origen en los medicamentos para la alergia que tiene la persona en su sistema. Las personas que no reaccionan a la histamina probablemente no reaccionarán a la solución de prueba que contiene el alérgeno. Por lo tanto, puede parecer que la persona no presenta alergia al alérgeno cuando sí la tiene (un resultado falso negativo).