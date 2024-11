Hiperaldosteronismo

Para los tumores de las glándulas suprarrenales, extirpación del tumor

A veces, fármacos bloqueantes de la aldosterona

Si se encuentra un tumor, se suele proceder a la extirpación quirúrgica. Cuando se extirpa el tumor, la concentración baja de potasio casi siempre vuelve a la normalidad, mientras que la presión arterial vuelve a la normalidad entre el 50 y el 70% de las veces.

Si no se encuentra ningún tumor y ambas glándulas son hiperactivas, la extirpación parcial de las glándulas suprarrenales no permitirá normalizar la hipertensión arterial, y la resección completa producirá la insuficiencia suprarrenal, que requiere tratamiento con corticoesteroides de por vida. Sin embargo, la espironolactona o la eplerenona permiten controlar los síntomas, y existen medicamentos específicos que regulan la hipertensión (véase la tabla Medicamentos antihipertensivos). La espironolactona puede bloquear los efectos de la testosterona y a menudo causa aumento de las mamas (ginecomastia), disminución del deseo sexual y disfunción eréctil, por lo que en general se evita su uso en hombres. La eplerenona está relacionada químicamente con la espironolactona, pero no bloquea la testosterona y solo en raras ocasiones produce estos efectos secundarios.

Las dos glándulas suprarrenales se extirpan únicamente en casos contados.