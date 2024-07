Diverticulosis del intestino grueso

No hay tratamiento para las personas que no presentan síntomas

Cambios en la dieta para las personas que presentan síntomas

Tratamiento de la hemorragia

Las personas que tienen divertículos pero no presentan síntomas no necesitan tratamiento ni cambios en su alimentación.

Habitualmente, el objetivo del tratamiento de la diverticulosis en personas con síntomas es reducir los espasmos intestinales, lo que se logra mejor siguiendo una dieta con abundante fibra (consistente en verduras, frutas y cereales integrales) y bebiendo suficiente cantidad de líquidos. El aumento de volumen del contenido del intestino grueso reduce los espasmos, lo cual, a su vez, disminuye la presión sobre sus paredes. Sin embargo, no está claramente demostrado que la fibra sea de gran ayuda. Si la dieta rica en fibra no es eficaz por sí sola, puede ser útil complementarla diariamente con salvado de trigo (que no se disuelve en agua y no puede ser digerido por el organismo) o con un agente formador de masa, como la ispágula o preparados a base de metilcelulosa. A las personas con estreñimiento también se les pueden administrar laxantes que aumentan el volumen del contenido en el intestino grueso.

La mayoría de las hemorragias cesan sin tratamiento pero, en caso contrario, el médico suele realizar una colonoscopia para localizar y sellar (coagular) el área sangrante mediante clips, calor o láser, o bien con la inyección de un fármaco en la zona.

Como alternativa, los médicos pueden hacer una angiografía para detener la hemorragia. Durante este procedimiento, los médicos introducen un catéter por la arteria que va al divertículo sangrante y luego inyectan material (un proceso llamado embolización) para reducir el flujo sanguíneo al divertículo sangrante.

En raras ocasiones, si el sangrado no se puede detener o se repite con frecuencia, los médicos pueden practicar una intervención quirúrgica para extirpar parte del intestino grueso o su totalidad (un procedimiento llamado colectomía).

Un divertículo gigante puede requerir tratamiento quirúrgico, ya que es probable que se infecte y se perfore.