Las personas con trastorno de personalidad esquizoide parecen no desear en absoluto mantener una relación estrecha con otras personas, incluso parientes. No tienen amigos íntimos o confidentes, excepto a veces un familiar de primer grado (como un padre o un hermano). Raramente salen y muchas veces no se casan. Debido a que prefieren estar solos, tienden a elegir actividades y pasatiempos que no requieren interacción con los demás (como los juegos de computadora).

Para ellos, la actividad sexual con los demás tiene poco interés o ninguno. También parecen experimentar menos disfrute de las experiencias sensoriales y corporales (como caminar por la playa).

A las personas con trastorno de personalidad esquizoide no parece preocuparles lo que los demás piensen de ellas, ya sea bueno o malo. Pueden parecer distantes o egocéntricos. No perciben señales sociales normales y, por lo tanto, pueden parecer socialmente ineptos.