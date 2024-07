Introducción a las enfermedades mentales

En las últimas décadas, ha habido un movimiento para sacar a las personas con enfermedades mentales de las instituciones (desinstitucionalización) y apoyarlas para que puedan vivir en comunidad. Esto ha sido posible gracias al desarrollo de fármacos efectivos y a ciertos cambios en la actitud hacia los enfermos mentales. Este movimiento ha puesto gran énfasis en considerar al enfermo mental como un miembro más de las familias y de las comunidades. Una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en 1999 ayudó de manera significativa a este cambio. Esta decisión, denominada Olmstead decision, exige a los Estados que proporcionen tratamiento a los enfermos mentales en el entorno de la comunidad siempre que esto sea adecuado por razones médicas.

Diversas investigaciones han mostrado que determinadas interacciones entre los enfermos mentales graves y sus familiares pueden mejorar o por el contrario empeorar la enfermedad mental. En este sentido, se han desarrollado técnicas de terapia familiar que previenen la necesidad de reingreso en las personas que padecen enfermedades mentales crónicas. Hoy en día, la familia de un enfermo mental se implica más que nunca como aliado en el tratamiento. El médico de atención primaria desempeña también un papel importante en la rehabilitación y la reintegración del enfermo mental en el seno de la comunidad.

Además, los avances obtenidos en la farmacoterapia hacen menos probable que las personas con enfermedades mentales que terminan necesitando hospitalización sean recluidas o controladas físicamente como en el pasado. También hay que tener en cuenta que con frecuencia se les da de alta en un plazo máximo de unos días para pasar a centros de tratamiento diurno (centros de día). Los centros de día son menos costosos que las instituciones de cuidados hospitalarios porque requieren menos personal, se prima la terapia de grupo por encima de la individual y los usuarios pernoctan en su domicilio o en centros de internación parcial en lugar de hacerlo en un hospital.

Sin embargo, la desinstitucionalización ha supuesto también algunos problemas. El tratamiento y la protección necesarios contra el daño que se proporcionó en las instituciones no se han reemplazado adecuadamente por los servicios comunitarios de salud mental debido a la falta de fondos. Por lo tanto, muchas personas no han podido obtener la atención de salud mental que necesitan. Además, las leyes actuales no permiten institucionalizar contra su voluntad a las personas con enfermedades mentales que no representan un peligro para sí mismas o para la sociedad, lo que representa en sí mismo un problema, ya que algunos trastornos mentales graves se caracterizan por la falta de conciencia de la persona afectada sobre su problema de salud mental (anosognosia). Por lo tanto, muchas personas que enferman nuevamente fuera del hospital se quedan sin hogar o terminan en la cárcel. Muchos mueren jóvenes a causa de la exposición, la infección o el tratamiento inadecuado de problemas médicos. Aunque estas leyes protegen los derechos civiles, hacen que sea más difícil proporcionar tratamiento a muchos enfermos mentales que lo requieren, algunos de los cuales pueden actuar de forma extremadamente irracional si no reciben tratamiento.

Debido a los problemas relacionados con la desinstitucionalización, se han desarrollado nuevos enfoques para el tratamiento, como el Tratamiento Asertivo en la Comunidad (ACT, por sus siglas en inglés). El ACT ayuda a proporcionar una red de seguridad para las personas con una enfermedad mental grave crónica. Este tratamiento utiliza un equipo multidisciplinario formado por trabajadores sociales, personal de enfermería, especialistas en rehabilitación, consejeros y psiquiatras. El equipo proporciona servicios individualizados a las personas que tienen una enfermedad mental grave y que no pueden o no quieren acudir a la consulta o al hospital en busca de ayuda. Los servicios se prestan en el propio domicilio del afectado o en el vecindario (por ejemplo, en restaurantes, parques o tiendas de la zona).