Conducta suicida

American Foundation for Suicide Prevention (AFSP): American Foundation for Suicide Prevention: (Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio): proporciona a quienes se enfrentan o se han enfrentado con el suicidio (incluyendo a las personas que han perdido a seres queridos por este motivo) el acceso a grupos de apoyo y a una línea de ayuda para crisis; información sobre la aplicación de programas de cribado, el establecimiento de programas de prevención en las escuelas y la defensa de la prevención del suicidio; y datos sobre el suicidio, desde las estadísticas de prevalencia hasta las prioridades de las políticas públicas.

Blueprint for Youth Suicide Prevention : (Programa para la Prevención del Suicidio Juvenil): un esfuerzo conjunto de la American Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría, AAP por sus siglas en inglés) y la American Foundation for Suicide Prevention (Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, AFSP por sus siglas en inglés).

Centers for Disease Control and Prevention, Suicide Prevention: proporciona acceso a hojas informativas, información sobre los factores de riesgo y de protección, estrategias de prevención y otras organizaciones de prevención del suicidio. También hay recursos disponibles en español.

Children, Teens, and Suicide Loss: Guide for talking with children and teens after suicide.