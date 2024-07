Stanford University School of Medicine;

La cirugía es el término utilizado tradicionalmente para describir los procedimientos (llamados procedimientos quirúrgicos) que implican realizar incisiones o suturar tejidos para tratar enfermedades, lesiones o deformidades. Sin embargo, los avances en las técnicas quirúrgicas han complicado su definición. A veces se utiliza el láser, la radiación u otras técnicas (en lugar del bisturí) para cortar tejidos, y las heridas pueden cerrarse sin sutura.

En la actualidad diferenciar entre un procedimiento quirúrgico y un procedimiento médico (generalmente considerado como un procedimiento en el que no se realiza ninguna incisión ni sutura sobre los tejidos) no siempre es fácil. Sin embargo, hacer esta distinción no es tan importante como el hecho de que el médico que realice el procedimiento tenga experiencia y una buena formación.

La cirugía es un área de cuidados extensa que incluye muchas técnicas diferentes. En algunos procedimientos quirúrgicos se extirpa tejido, como por ejemplo un absceso o un tumor; en otros procedimientos, se abren o desbloquean las obstrucciones. Aún existen otros procedimientos en los que se conectan arterias y venas a nuevas posiciones para proporcionar un aporte de sangre adicional a zonas que no recibían suficiente.

En otro procedimiento quirúrgico llamado trasplante, pueden retirarse del cuerpo órganos tales como la piel, los riñones o el hígado que luego se transfieren de nuevo a otra parte del mismo cuerpo (por ejemplo, la piel) o a otro organismo diferente.

Para reemplazar vasos sanguíneos o tejido conjuntivo se realizan injertos, a veces con materiales artificiales, y para estabilizar o sustituir las partes rotas de un hueso se introducen barras metálicas dentro del mismo.

En ocasiones la cirugía se utiliza para ayudar a establecer un diagnóstico. La forma más frecuente de cirugía diagnóstica es la biopsia, en la que se extrae una porción de tejido para su examen al microscopio. En algunas urgencias, en las que no hay tiempo para pruebas diagnósticas, la cirugía se utiliza tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Por ejemplo, la cirugía puede ser necesaria para identificar y reparar rápidamente órganos con hemorragias debidas a heridas causadas por armas de fuego o por un accidente de tráfico.

Existen tres categorías de cirugía en función de su urgencia:

Emergencia

Urgente

Electiva

La cirugía de emergencia, como la que se requiere para detener una abundante hemorragia interna, es la que se realiza en cuanto sea posible, porque unos minutos pueden marcar la diferencia.

La cirugía urgente, como la extirpación de un apéndice inflamado, debe realizarse en unas horas.

La cirugía electiva o programada, como en caso de la sustitución de una articulación de rodilla, puede retrasarse durante un tiempo, hasta que se haya llevado a cabo todo lo necesario para optimizar las posibilidades de éxito durante y después del procedimiento quirúrgico.

Cirugía estética La cirugía estética es un tipo de cirugía electiva que se centra en la mejora de la apariencia. La cirugía estética incluye una amplia variedad de operaciones, como por ejemplo Ritidectomía: eliminar las arrugas de la cara y el cuello

Abdominoplastia: extirpar la grasa y el exceso de piel de la zona abdominal

Mamoplastia: ampliar o reducir el tamaño de los senos

Cirugía de reemplazo del cabello: restaurar el pelo del cuero cabelludo

Mandibuloplastia: modificar la apariencia de la mandíbula

Blefaroplastia: cambios en el aspecto de los ojos

Rinoplastia: cambios en el aspecto de la nariz

Liposucción: extraer la grasa corporal

Escleroterapia: eliminar las varices Se debe elegir un médico que haya cumplido la normativa de una especialidad médica para la práctica clínica (certificado de especialidad para el ejercicio de la profesión médica en los Estados Unidos) y que tenga una amplia experiencia en la operación. Debido a que la obtención de los mejores resultados requiere un estrecho cumplimiento de las instrucciones después de la intervención quirúrgica, solo se recomienda la cirugía estética para personas muy motivadas. Por muy popular y tentadora que pueda ser la cirugía estética, es cara y puede entrañar riesgos, incluidos riesgos graves de salud, así como la posibilidad de que el aspecto de la persona sea menos agradable de lo que era originalmente.

Anestesia Dado que la cirugía suele producir dolor, casi siempre se administra previamente algún tipo de anestesia, analgésico o ambos fármacos. Los anestésicos bloquean la percepción del dolor al producir pérdida de sensibilidad (adormecimiento) o pérdida del conocimiento; son fármacos que se administran para reducir el dolor. Los profesionales encargados de administrarlos son personal sanitario cualificado. Se trata, por lo general, de médicos (anestesiólogos) aunque la legislación de algunos países contempla la competencia en este menester el profesional de enfermería o técnicos sanitarios especializados (enfermeras anestesistas), en cuyo caso actúan bajo la supervisión de un médico anestesiólogo. Existen tres tipos de anestesia: Local

Regional

General Anestesia local y anestesia regional Estos tipos de anestesia consisten en la inyección de fármacos (como lidocaína o bupivacaína) que insensibilizan solo partes específicas del cuerpo. En la anestesia local, el fármaco se inyecta bajo la piel en el punto donde se va a realizar la incisión para insensibilizar solo dicha zona. En la anestesia regional, que insensibiliza un área mayor, el fármaco se inyecta en uno o más nervios y se insensibiliza la zona del cuerpo inervada por los mismos. Por ejemplo, la inyección de un fármaco en ciertos nervios permite insensibilizar los dedos de la mano, del pie o zonas concretas de las extremidades. Un tipo de anestesia regional implica la inyección de un fármaco en una vena (anestesia regional intravenosa). Mediante un dispositivo, como un vendaje elástico o un manguito de presión, se comprime la zona donde el miembro se une al cuerpo, reteniendo el fármaco en las venas de esa extremidad. La anestesia regional intravenosa puede insensibilizar una extremidad completa. Durante la anestesia local y la anestesia regional, la persona permanece consciente. Sin embargo, a veces se administran ansiolíticos (con un efecto sedante leve) por vía intravenosa para relajar al individuo. En raras ocasiones, la pérdida de sensibilidad, el hormigueo o el dolor pueden persistir en la zona insensibilizada durante días o incluso semanas. La anestesia raquídea y la anestesia epidural son tipos específicos de anestesia regional, en los que el fármaco se administra alrededor de la médula espinal, en la parte inferior de la espalda. En función del punto de inyección y de la posición del cuerpo, puede insensibilizarse un área extensa (como, por ejemplo, desde la cintura a los dedos de los pies). La anestesia raquídea y la epidural son útiles para operaciones de la parte inferior del cuerpo, como las que se emplean en la cirugía de reparación de hernias, en intervenciones de próstata, recto, vejiga y piernas, y en algunas intervenciones ginecológicas. Estos tipos de anestesia también pueden resultar útiles para el parto. A veces aparece cefalea en los días siguientes a la anestesia raquídea aunque, por lo general, puede tratarse de forma eficaz. Anestesia general En la anestesia general se administra un fármaco que circula por el torrente sanguíneo y que deja inconsciente a la persona. El fármaco puede administrarse por vía intravenosa o por inhalación. Dado que el ritmo de la respiración disminuye con la anestesia general, es posible que el anestesiólogo deba introducir un tubo respiratorio en la tráquea. Sin embargo, para intervenciones cortas, dicho tubo no suele ser necesario; en su lugar, el anestesiólogo puede facilitar la respiración utilizando una mascarilla respiratoria manual. Si la operación es larga, un ventilador mecánico permite que el paciente pueda respirar ( ver Ventilación mecánica). Los anestésicos generales afectan los órganos vitales, por lo que el anestesiólogo supervisa estrechamente la frecuencia y el ritmo cardíacos, la respiración, la temperatura corporal y la presión arterial hasta que los fármacos se hayan eliminado. Afortunadamente, los efectos secundarios graves son muy poco frecuentes. ¿Sabías que...?

Cirugía mayor y cirugía menor Suele distinguirse entre cirugía mayor y cirugía menor, pero muchos procedimientos quirúrgicos presentan características de ambos tipos de cirugía. Cirugía mayor La cirugía mayor conlleva casi siempre la apertura de una de las principales cavidades del cuerpo: abdomen, tórax o cráneo. La apertura del abdomen se denomina laparotomía, la apertura del tórax se denomina toracotomía, y la apertura del cráneo se denomina craneotomía. La cirugía mayor puede comprometer órganos vitales. Generalmente, la intervención se lleva a cabo con anestesia general en un quirófano y por parte de un equipo especializado de médicos. Por lo general, después de una cirugía mayor se requiere una estancia de una noche como mínimo, pero en la actualidad algunos procedimientos quirúrgicos mayores se realizan de forma segura en un entorno ambulatorio, ya sea en un hospital o en un centro de cirugía ambulatoria independiente. Los médicos consideran muchos factores para determinar si un procedimiento quirúrgico mayor se puede realizar de forma ambulatoria, incluyendo la salud general de la persona y el riesgo de complicaciones, la complejidad de la cirugía y la presencia de un hospital cercano en caso de que la persona necesite ser trasladada. Cirugía menor En la cirugía menor no hay apertura de las cavidades mayores del cuerpo. Se puede requerir el uso de anestesia local, regional o general, y se puede llevar a cabo en un servicio de urgencias, en centros de cirugía ambulatoria o en la propia consulta del médico. No suele afectar a órganos vitales, por lo que este tipo de cirugía puede ser llevada a cabo por un solo médico, que puede ser cirujano o no. En general, la persona puede volver a su domicilio el mismo día de la intervención quirúrgica menor.

Riesgo quirúrgico Los riesgos de la cirugía (es decir, la probabilidad de que la cirugía cause la muerte o un problema grave) dependen del tipo de cirugía y de las características de la persona. Los tipos de cirugía que tienen mayor riesgo son Cirugía cardíaca o pulmonar

Cirugía hepática

Las cirugías abdominales que necesitan mucho tiempo para poder completarse o tienen mayor riesgo de que se produzca una hemorragia importante

Extirpación de la glándula de la próstata

Intervenciones mayores en los huesos y las articulaciones (por ejemplo, reemplazo de cadera) Por lo general, cuanto peor es el estado de salud de una persona, mayor es el riesgo de la cirugía. Algunos problemas de salud que aumentan el riesgo quirúrgico son Antecedentes y factores de riesgo de arteriopatía coronaria

Antecedentes de insuficiencia cardíaca

Antecedentes de ictus o accidente isquémico transitorio

Síntomas de dolor torácico causado por enfermedades de las arterias coronarias (angina).

Desnutrición (frecuente en personas mayores internadas en establecimientos sanitarios)

Enfermedades graves de pulmón o hígado

Nefropatía crónica

Sistema inmunitario debilitado (por ejemplo, debido al tratamiento con corticoesteroides a largo plazo)

Diabetes que necesita tratamiento con insulina

Obesidad Los riesgos suelen ser más elevados en personas de edad avanzada (véase Edad y salud: riesgo quirúrgico y edad). Sin embargo, dependen más del estado de salud general que de la edad. Las enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de la cirugía, así como otras alteraciones que pueden solucionarse con tratamiento (como la deshidratación, las infecciones, los desequilibrios en los fluidos corporales y electrólitos, y en particular la insuficiencia cardíaca y la angina) deben controlarse lo mejor posible mediante tratamiento antes de una operación.

Segunda opinión para la cirugía La decisión de someterse a una intervención no siempre es directa. Puede haber opciones no quirúrgicas de tratamiento, y puede haber varios procedimientos quirúrgicos posibles. Por lo tanto, es posible que la persona busque la opinión de más de un médico ( ver Obtener una segunda opinión). Algunos seguros de salud requieren una segunda opinión antes de una intervención quirúrgica electiva. Sin embargo, los expertos pueden no ponerse de acuerdo en qué médico debe dar una segunda opinión. Algunos expertos recomiendan obtener una segunda opinión de un médico que no sea cirujano para eliminar cualquier sesgo hacia una intervención quirúrgica cuando una de las opciones sea un tratamiento no quirúrgico.

Otros expertos recomiendan que sea otro cirujano el que dé una segunda opinión, porque este conoce mejor las ventajas y desventajas de la cirugía que un médico que no sea cirujano.

Algunos expertos recomiendan establecer de antemano que el cirujano que da una segunda opinión no realice la operación para que no haya conflicto de intereses. Cirugía mínimamente invasiva

Preparación para el día de la intervención Los días o semanas previos a la intervención se realizan diversos preparativos. A menudo, se recomienda conseguir un estado físico y nutricional óptimos, ya que un buen estado general ayuda al individuo a recuperarse del esfuerzo que supone la cirugía. Los objetos de valor deben dejarse en casa. Por lo general, se explica al paciente que no debe comer ni beber nada después de la medianoche el día previo a la cirugía. Consumo de alcohol y drogas Eliminar o reducir el consumo de alcohol antes de someterse a una intervención que requiera anestesia general puede aumentar la seguridad de dicha intervención. El consumo excesivo de alcohol puede lesionar el hígado y producir una hemorragia grave durante la intervención, además de aumentar o disminuir, de forma impredecible, el efecto de los fármacos utilizados en la anestesia general. Los sujetos con dependencia del alcohol o de las drogas pueden desarrollar síntomas de abstinencia (véase los síntomas de abstinencia de alcohol y los síntomas de abstinencia de las drogas) al interrumpir repentinamente o disminuir el consumo de estas sustancias antes de la cirugía. Por lo tanto, los médicos pueden administrar sedantes (benzodiazepinas) a los alcohólicos el día de la cirugía. Asimismo pueden administrar analgésicos opioides (potentes analgésicos) a los adictos a opiáceos para ayudar a prevenir la abstinencia. Para evitar el síndrome de abstinencia antes de la cirugía, en ocasiones se administra a los adictos a opiáceos metadona, que también alivia el dolor severo. Consumo de tabaco Se aconseja a los fumadores que dejen de fumar lo antes posible antes de cualquier cirugía torácica o abdominal. El consumo reciente de tabaco hace más probable la aparición de arritmias cardíacas durante la anestesia general y altera la función pulmonar. Es necesario dejar de fumar varias semanas antes de la cirugía para que se puedan recuperar los mecanismos de defensa del aparato respiratorio. Examen médico El cirujano hace una exploración y elabora la historia clínica, que incluye: Síntomas recientes

Antecedentes médicos

Reacciones anteriores a los anestésicos (si las hay)

Consumo de tabaco y/o alcohol

Infecciones

Factores de riesgo de trombosis

Problemas relacionados con el corazón y los pulmones (como tos o dolor torácico)

Alergias También se solicita a la persona que haga una lista de todos los fármacos que esté tomando en ese momento; debe informar de todos los fármacos que toma, ya sean de prescripción médica o no, para evitar problemas graves de salud. Por ejemplo, el consumo de aspirina, que podría considerarse demasiado trivial para mencionarlo, puede aumentar la hemorragia durante la intervención. Además, también debe mencionar el uso de complementos nutricionales o de plantas medicinales (por ejemplo, ginkgo o la hierba de San Juan), pues pueden tener efectos durante o tras la operación. Puede indicarse a la persona que va a someterse a la cirugía que deje de tomar algunos fármacos, como por ejemplo la warfarina y la aspirina (ácido acetilsalicílico), entre 5 y 7 días antes de la intervención. La persona puede seguir tomando otros medicamentos que controlan los trastornos crónicos, como los fármacos utilizados para reducir la tensión arterial. La mayoría de los fármacos que se toman por vía oral pueden tragarse con un pequeño sorbo de agua el mismo día de la cirugía. Puede ser necesario administrar otros fármacos por vía intravenosa, o bien deben ser retrasados hasta después de la cirugía. El anestesiólogo puede entrevistarse con la persona antes de la operación para revisar los resultados de las pruebas e identificar cualquier circunstancia médica que pueda afectar a la elección del anestésico. También pueden discutirse los tipos más seguros y eficaces de anestesia. En cirugías en las que podría ser necesaria una anestesia general (en la que se utiliza un tubo endotraqueal) es necesario que el anestesista de forma previa evalúe a los pacientes que tienen una desviación del tabique u otra anomalía de las vías respiratorias. Pruebas Según el estado general de salud de la persona afectada y del tipo de procedimiento, las pruebas que se realizan antes de la intervención (pruebas preoperatorias) son análisis de sangre y orina, electrocardiograma, radiografías y pruebas de la capacidad pulmonar (pruebas de la función respiratoria). Estas pruebas ayudan a determinar si los órganos vitales funcionan adecuadamente. Si los órganos no funcionan bien, el estrés de la cirugía o de la anestesia puede causar problemas. Las pruebas preoperatorias también pueden revelar una enfermedad transitoria desapercibida, como una infección, lo que requiere posponer la intervención quirúrgica. Reserva de sangre para la transfusión En el caso de que se necesite una transfusión de sangre durante la intervención, se puede reservar sangre de la propia persona. Usar sangre propia (transfusión de sangre autóloga) elimina el riesgo de infección y de la mayoría de las reacciones transfusionales. Pueden extraerse 0,5 L de sangre de una vez y reservarla hasta la intervención. No se debe extraer sangre más de una vez por semana, y la última extracción debe llevarse a cabo por lo menos 2 semanas antes de la intervención. El organismo reemplaza la sangre perdida en las semanas posteriores a la extracción. Toma de decisiones En algún momento previo a la intervención quirúrgica, el cirujano solicita a la persona la autorización para realizar la operación, un proceso denominado consentimiento informado. El médico o el cirujano exponen los riesgos y los beneficios de la operación, así como tratamientos alternativos, y responden a las preguntas que surgen. La persona lee y firma un formulario de consentimiento informado. En casos de cirugía de emergencia, en los que la persona no puede dar su consentimiento informado, los médicos deben intentar ponerse en contacto con la familia. Excepcionalmente, la intervención quirúrgica de emergencia debe realizarse antes de que se haya conseguido el contacto con la familia. Debe prepararse un poder legal permanente para asuntos médicos y un testamento vital antes de la cirugía, por si la persona queda incapacitada o no se puede comunicar después de la cirugía. Preparación del sistema digestivo Puesto que algunos de los fármacos administrados durante la intervención pueden causar vómitos, por lo general no se debe comer ni beber nada durante al menos 8 horas antes. Para la cirugía ambulatoria no se debe comer ni beber nada después de medianoche. Dependiendo del tipo de cirugía, se recomiendan ciertas pautas específicas. La persona debe preguntar al médico qué fármacos de los prescritos habitualmente debe tomar antes de la intervención. Las personas que van a someterse a cirugía del intestino reciben laxantes o enemas 1 o 2 días antes de la operación. Uñas de los dedos Dado que el dispositivo que controla la concentración de oxígeno en sangre se coloca en un dedo de la mano, deben retirarse el esmalte de uñas y las uñas artificiales antes de acudir al hospital. De este modo, dicho dispositivo funciona con más precisión.

El día de la intervención Antes de la mayoría de las intervenciones, la persona se quita la ropa, joyas, audífonos, dentadura postiza y lentes de contacto o gafas, y se pone una bata. Entonces se la traslada a la estancia designada (denominada zona de espera) o al mismo quirófano para realizar los preparativos finales antes de la intervención. La piel donde se va a realizar la incisión (zona operatoria) se frota con un antiséptico para eliminar las bacterias, lo que ayuda a prevenir la infección. Un auxiliar puede eliminar el vello de la zona quirúrgica con una maquinilla o con líquidos de depilar o cremas. A veces se inserta un tubo de plástico (catéter) en la vejiga para recoger la orina durante la intervención. Se inserta un catéter en una de las venas del brazo o de la mano, a través del que se administrarán líquidos y fármacos. Para la sedación se puede administrar un fármaco por vía intravenosa. Si la operación se realiza en la zona de la boca, el tubo digestivo, los pulmones o las vías respiratorias o el sistema genitourinario se administran uno o más antibióticos durante la hora previa a la incisión quirúrgica para prevenir infecciones (profilaxis). Los antibióticos se administran por vía oral o intravenosa, dependiendo de la operación, y por lo general se interrumpen dentro de las 24 horas posteriores a la cirugía. Esta terapia también se aplica a quienes se someten a operaciones en las que las infecciones son un problema especialmente importante (por ejemplo, el reemplazo de una articulación o de una válvula cardíaca). Diabetes El día de la cirugía, se administra a los pacientes diabéticos que utilizan insulina un tercio de su dosis habitual de insulina por la mañana. A los que toman antidiabéticos por vía oral se les administra la mitad de su dosis habitual. Si es posible, la cirugía se realiza a primera hora. El anestesista controla el nivel de azúcar en sangre (glucosa) durante la cirugía y administra insulina o glucosa adicional según sea necesario. Los pacientes no reanudan su régimen de insulina ambulatorio habitual hasta que reanudan su dieta regular. Dentadura postiza Antes de introducir en la tráquea un tubo de respiración, se debe retirar la dentadura postiza. Lo ideal es que previamente, al abandonar la zona de espera sea el mismo paciente el que se quite la dentadura y se la de a un miembro de la familia. Corticoesteroides Los paciente que han tomado prednisona u otro corticosteroide durante más de 3 semanas el año previo a la cirugía, pueden necesitar corticosteroides durante la cirugía. No se les administran corticosteroides en procedimientos quirúrgicos menores.

El quirófano Si las últimas preparaciones se realizan en la zona de espera, se conduce después la persona hasta el quirófano. En este punto, la persona quizás esté aún despierta, aunque puede sentirse aturdida o haberse dormido ya. Después se la traslada a la mesa de operaciones sobre la cual existen unas lámparas quirúrgicas especialmente diseñadas. Médicos, enfermeras y todos los que estén cerca del campo quirúrgico, o tocándolo, deben lavarse cuidadosamente las manos con jabón antiséptico, lo que minimiza el número de bacterias y de virus en el quirófano. Para la intervención también se emplea ropa quirúrgica, gorros, mascarillas, calzas, batas estériles y guantes estériles. Antes de que comience la cirugía, el equipo quirúrgico se toma un tiempo, en el que se confirma lo siguiente: La identidad de la persona

La verificación del procedimiento quirúrgico, su ubicación y el lado de la zona quirúrgica (si corresponde)

Disponibilidad de todo el equipamiento necesario

Verificación de la administración de los fármacos apropiados para prevenir problemas como infecciones o coágulos de sangre (si es necesario) Se administra anestesia local, regional o general. En el quirófano