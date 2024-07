Ingreso en el hospital

A todas las personas ingresadas en el hospital se les pregunta si disponen de un testamento vital que documenta si desean reanimación y cuáles son sus preferencias en caso afirmativo, incluso cuando están en el hospital por problemas menores y por lo demás están sanos. Por lo tanto, no se debe asumir que esta pregunta significa que el paciente tiene una enfermedad grave.

Las medidas de reanimación incluyen las siguientes:

Reanimación cardiopulmonar

Descargas eléctricas en el corazón

Uso de ciertos medicamentos

La colocación de un tubo de respiración en la garganta (intubación) y el uso de una máquina para ayudar con la respiración (ventilación mecánica)

La colocación de un tubo de alimentación en el estómago para la nutrición

La decisión sobre las medidas de reanimación es muy personal y depende de muchos factores, incluyendo la salud del paciente, la esperanza de vida, metas, valores y creencias religiosas y filosóficas, y la opinión de los familiares. Lo ideal sería que el paciente decidiese por su cuenta después de hablar con su familia, médicos y otras personas cercanas. No debe permitir que otras personas tomen esta decisión por él.

Una persona puede no estar a favor de la reanimación si es mayor y siente que ha vivido una vida plena, o si padece un trastorno grave con una esperanza de vida corta o un trastorno que hace que su calidad de vida sea pobre. Los médicos pueden desaconsejar las medidas de reanimación si el paciente padece un trastorno terminal o un trastorno que hace que sea poco probable recuperar una calidad de vida aceptable después de la reanimación. Si el paciente decide que no se le reanime, el médico anota en la historia clínica una orden de no reanimar.

La decisión en contra de las medidas de reanimación no significa la ausencia de tratamiento. Por ejemplo, las personas que tienen una orden DNR o DNAR todavía reciben tratamiento para todos los trastornos que tienen hasta que su corazón se detiene o hasta que dejan de respirar. Los cuidados paliativos y el tratamiento para el dolor se proporcionan en toda circunstancia, pero se convierten en un objetivo principal para los proveedores de salud cuando se trata de personas que se encuentran al final de sus vidas.

Si el paciente no sabe cómo responder, los médicos suponen que quiere todas las medidas de reanimación.

Los pacientes pueden cambiar de opinión acerca de las medidas de reanimación en cualquier momento, diciéndoselo a su médico. No tienen que explicar por qué han cambiado de opinión.

Idealmente, las medidas de reanimación deberían restaurar las funciones normales del cuerpo, dejando de ser necesaria la ayuda con la respiración u otro tipo de apoyo. Sin embargo, a diferencia de lo que suele verse en los medios de comunicación, estos esfuerzos tienen diferentes grados de éxito, en función de la edad y estado general del paciente. Estos esfuerzos tienden a tener más éxito en las personas más jóvenes, más saludables y son mucho menos eficaces en las personas mayores cuando existe un trastorno grave. Sin embargo, no hay manera segura de predecir qué paciente va a tener un resultado exitoso después de la reanimación y cuál no.

Además, la reanimación puede causar problemas. Por ejemplo, la compresión del tórax puede producir fracturas costales, y si el cerebro no recibe suficiente oxígeno durante cierto tiempo antes de la reanimación, se puede producir un daño cerebral.

Si el paciente indica que no quieren ser reanimado (orden de no reanimación), se coloca una pulsera de plástico en su muñeca que se mantiene durante su ingreso en el hospital para indicar sus preferencias. Además, el médico rellena un formulario denominado POLST (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment (Disposiciones Médicas para el Soporte Vital)) en el que se recoge que el paciente no desea ser reanimado. El paciente recibe una copia de este formulario. Así, tras el alta hospitalaria, aquellos pacientes que sufran una enfermedad grave pueden dejar el formulario en un sitio visible de su domicilio (por ejemplo, en la nevera) por si son encontrados en su casa inconscientes por un equipo de urgencias. El POLST formal y otros programas similares no existen en todos los países o comunidades, pero su desarrollo se está extendiendo rápidamente.