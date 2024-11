Infección por virus respiratorio sincitial (VRS) y por Metapneumovirus Humano

Una buena higiene

Nirsevimab (o palivizumab si nirsevimab no está disponible)

Vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) para embarazadas

La práctica de una buena higiene es una medida preventiva importante. El niño enfermo y las personas que convivan con él deben lavarse las manos con frecuencia. En general, cuanto más íntimo sea el contacto físico con un niño enfermo (como abrazarse y arrimarse a él o compartir la cama) mayor será el riesgo de propagación de la infección a otros miembros de la familia. Los padres deben sopesar este riesgo con la necesidad de confortar al niño enfermo.

Nirsevimab y palivizumab son dos medicamentos que contienen anticuerpos contra el virus respiratorio sincitial (VRS). Estos medicamentos están disponibles en Estados Unidos para la prevención del VRS (virus respiratorio sincitial) en lactantes y niños pequeños. Nirsevimab es el medicamento de elección, pero puede que no esté disponible para algunos bebés debido a las limitaciones de suministro. Si no está disponible, ciertos bebés y niños deben recibir palivizumab. Nirsevimab no es necesario para la mayoría de los lactantes si su madre recibió una vacuna contra el VRS durante el embarazo.

Nirsevimab se recomienda para los niños siguientes:

Todos los lactantes menores de 8 meses de edad que nacen durante la temporada de VRS o están entrando en su primera temporada de VRS (por lo general desde octubre hasta finales de marzo en la mayor parte de Estados Unidos continental)

Niños de 8 a 19 meses de edad que corren un mayor riesgo de enfermar gravemente si contraen una infección por el VRS y que están entrando en su segunda temporada de VRS

Nirsevimab debe administrarse poco antes del inicio de la temporada de VRS (virus respiratorio sincitial). Los bebés que no recibieron una inyección al comienzo de la temporada pueden recibir una en cualquier momento durante la misma.

Nirsevimab puede administrarse antes de que el recién nacido abandone el hospital. Se puede administrar al mismo tiempo que otras vacunas infantiles sistemáticas.

El palivizumab se administra solo si nirsevimab no está disponible. Este medicamento se administra como una serie de inyecciones a lo largo de la temporada del VRS (virus respiratorio sincitial).

Existen dos vacunas para prevenir el VRS en adultos mayores. En agosto de 2023 se aprobó el uso de una de estas vacunas en mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. La administración de la vacuna durante el embarazo ayuda a proteger al recién nacido del VRS durante unos 6 meses después del nacimiento porque los anticuerpos protectores se transfieren de la madre al feto a través de la placenta. Estas vacunas aún no están aprobadas para los niños.

Por el momento no se dispone de una vacuna preventiva contra la infección por hMPV (metapneumovirus humano).