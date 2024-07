Deshidratación en niños

A los niños mayores de 1 año se les puede intentar dar pequeños sorbos de caldo o sopa, refrescos (que no sean de cola), gelatina, zumos diluidos a la mitad con agua o polos de helado. El agua sola, los zumos no diluidos o las bebidas deportivas no son lo ideal para tratar la deshidratación, independientemente de la edad, debido al bajo contenido de sal en el agua común y a que los zumos tienen un alto contenido de azúcar y componentes que irritan el aparato digestivo.

Las soluciones de rehidratación oral son una alternativa, en especial para la deshidratación moderada.

Si los niños pueden tolerar líquidos durante 12 a 24 horas, pueden reanudar su alimentación normal.