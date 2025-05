Problemas de alimentación

Regurgitar es devolver sin esfuerzo, por la boca o la nariz, la leche materna o de fórmula ingerida. Esto es normal siempre que no sea excesivo. Casi todos los bebés regurgitan, dado que no pueden sentarse en posición erguida durante y después de la alimentación. También, la válvula (esfínter) que separa el esófago y el estómago es inmadura y no mantiene la totalidad del contenido del estómago en su sitio. La regurgitación empeora cuando el bebé come demasiado rápido o traga aire. Por lo general, desaparece entre los 7 y los 12 meses de edad.

La regurgitación se puede reducir

Alimentando a los bebés antes de que tengan mucha hambre

Hacerlos eructar cada 4 o 5 minutos mientras se alimentan

Manteniéndoles en posición vertical durante la alimentación y después de ésta

Asegurándose de que la tetina del biberón suelte solo unas gotas con presión o cuando el biberón esté boca abajo

La regurgitación que parece causar malestar al bebé, que afecta a la alimentación y al crecimiento o que persiste en los primeros años de la infancia, se denomina reflujo gastroesofágico y puede necesitar atención médica. En especial si el material regurgitado es de color verde (indicador de la presencia de bilis) o sanguinolento, o si produce tos o ahogo.