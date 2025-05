Jugar en grupo favorece el desarrollo social.

Los juegos y el ejercicio vigorosos en interiores o al aire libre ayudan a la buena forma física y permiten disipar la energía acumulada.

Los programas de exposición temprana a la música, los libros, el arte y el lenguaje estimulan el desarrollo intelectual y creativo del niño.

Los programas que ofrecen a los niños la oportunidad de iniciar sus propias actividades pueden ayudarles a desarrollar su independencia.

Algunos programas proporcionan comidas o meriendas nutritivas.

Existen muchos recursos disponibles a través de organizaciones locales y nacionales que pueden ayudar a los progenitores a valorar la calidad y la seguridad de los centros de cuidados infantiles disponibles. La Academia Estadounidense de Pediatría dispone del National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early Education web site (Centro nacional de recursos para la salud y la seguridad en el cuidado infantil y la educación temprana), que incluye listas de entornos adecuados para el cuidado infantil.