Los lubricantes y humectantes vaginales incluyen aceites a base de alimentos (como el aceite de coco), lubricantes a base de silicona y productos a base de agua. Los lubricantes a base de agua se secan rápidamente y pueden tener que volver a aplicarse, pero son preferibles a la vaselina u otros lubricantes a base de aceite. Los lubricantes a base de aceite tienden a secar la vagina y pueden dañar los dispositivos anticonceptivos de látex, como condones y diafragmas. No deben usarse con condones. Los lubricantes a base de silicona se pueden utilizar con preservativos y diafragmas, al igual que los lubricantes a base de agua. La mujer puede preguntar a su médico qué tipo de lubricante le convendría.

Las medidas generales para la salud vaginal incluyen el uso de ropa interior de algodón, posiblemente no usar ropa interior mientras se duerme, lavarse solo con agua o un jabón suave, no hacer duchas vaginales y no aplicarse desodorantes vaginales de venta libre.

Durante el tratamiento del trastorno por dolor genitopélvico/penetración, los médicos u otros miembros del equipo a menudo hacen lo siguiente:

Animan a la pareja a desarrollar formas satisfactorias de actividad sexual que no impliquen penetración y les enseñan a llevarlas a la práctica

Discuten los problemas emocionales que contribuyen al dolor crónico y lo causan

Cuando sea posible, tratan cualquier anomalía física que contribuya al dolor (como endometriosis o bien infecciones vaginales)

Tratar la contracción involuntaria de los músculos de la pelvis (hipertonía muscular pélvica)

Tratan los trastornos del interés/de la excitación sexual si también están presentes

Las actividades sexuales que no implican penetración pueden ayudar a las parejas a alcanzar el placer mutuo (incluyendo tener orgasmos y eyaculación). Un ejemplo es la estimulación con la boca, las manos o un vibrador.

Pasar más tiempo en los juegos previos puede aumentar la lubricación vaginal y, por lo tanto, hacer que el coito sea menos doloroso.

En caso de dolor profundo, conviene utilizar una posición diferente para el coito. Por ejemplo, estar sobre el hombre puede dar a las mujeres un mayor control de la penetración, u otra posición puede limitar la profundidad de la penetración.