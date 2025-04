El síndrome de Cushing ha sido noticia recientemente después de que a una celebridad le diagnosticaran esta afección relativamente rara. Los pacientes con síndrome de Cushing tienen un exceso de la hormona suprarrenal llamada cortisol, lo cual puede causar cambios en el aspecto físico y afecciones médicas potencialmente mortales. Dada la cobertura reciente de los síntomas que sugieren la presencia de síndrome de Cushing y sus efectos en el cuerpo, los pacientes tal vez sientan curiosidad sobre la afección y los pasos que deben seguir si es posible que estén en riesgo.

Estas son las respuestas a algunas de las preguntas más urgentes que tienen los pacientes sobre el síndrome de Cushing.

1. ¿Cuál es la causa del síndrome de Cushing?

Las glándulas suprarrenales liberan hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el equilibrio de agua y sal y la respuesta al estrés, entre otras cosas. El síndrome de Cushing ocurre cuando estas glándulas liberan demasiada cantidad de la hormona cortisol o cuando la persona toma una hormona como el cortisol.

Esto suele tener una de dos causas:

un tumor en las glándulas suprarrenales o cáncer en otra parte del cuerpo

tomar un medicamento corticosteroide durante mucho tiempo

Los corticosteroides (a menudo llamados simplemente esteroides) se recetan para afecciones médicas graves, incluidos trastornos inflamatorios, alérgicos y autoinmunitarios.

Es importante tener en cuenta que el síndrome de Cushing es diferente de la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing se refiere específicamente al síndrome de Cushing con una causa específica: sobreestimulación de las glándulas suprarrenales debido a un tumor hipofisario.

A veces, los pacientes creen que debido a que el cortisol es una hormona del estrés, su enfermedad de Cushing es causada por el estrés de la vida. Eso no es cierto. No hay evidencia de que un determinado estilo de vida cause el síndrome de Cushing.

2. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Cushing?

El cortisol es una hormona esencial en el cuerpo. Una cantidad excesiva puede causar muchos cambios, incluidos aumentos del azúcar en sangre y el colesterol. Los corticosteroides también alteran la cantidad y la distribución de la grasa corporal.

Otros síntomas del síndrome de Cushing incluyen:

Cara redonda grande (denominada “cara de luna llena”)

Grandes cantidades de grasa abdominal y grasa en la parte superior de la espalda (denominada “cuello de bisonte”)

Piel delgada en la que se marcan moretones con facilidad y cicatriza lentamente

Rayas moradas que parecen estrías en el pecho y el abdomen

Cansarse fácilmente

A veces, vello facial y corporal extra

En las mujeres, a veces, caída del cabello

Con el tiempo, los niveles altos de corticosteroides aumentan la presión arterial (hipertensión), debilitan los huesos (osteoporosis) y disminuyen la resistencia a las infecciones. El riesgo de desarrollar cálculos renales, diabetes y coágulos de sangre en las venas aumenta, y puede haber trastornos y síntomas psicológicos, incluidos depresión y alucinaciones.

El síndrome de Cushing puede ser potencialmente mortal. El cortisol muy alto disminuye el nivel de potasio, lo que puede causar problemas cardíacos. Los niveles muy altos de cortisol suprimen el sistema inmunitario, y los pacientes con síndrome de Cushing pueden verse superados repentinamente por una infección que, de otro modo, habrían combatido con facilidad.

3. ¿Qué puedo esperar en una cita con el médico para el síndrome de Cushing?

En los pacientes que no toman niveles altos de esteroides, el síndrome de Cushing es poco frecuente y muchos síntomas pueden tener otras causas. Al mismo tiempo, los cambios físicos pueden ser un buen indicador del síndrome de Cushing.

A menudo, los pacientes notan los cambios en el aspecto físico y eso motiva una visita al médico. Si está experimentando estos síntomas, es una buena idea consultar a su médico de atención primaria de inmediato. Lleve algunas fotos de usted mismo de hace unos años para que los médicos puedan ver cómo puede haber cambiado su cuerpo. Los médicos también le preguntarán sobre cualquier cosa que podría aumentar los niveles de esteroides, como el uso de cremas con esteroides o esteroides inhalados, así como el uso de drogas recreativas.

Si un médico sospecha que se trata de niveles altos de cortisol, hay algunos métodos que se pueden usar para diagnosticar el problema y determinar si el paciente tiene síndrome de Cushing. Esto puede incluir la medición de los niveles de cortisol en saliva, orina o sangre, medicamentos para suprimir temporalmente los niveles de cortisol o estudios por imágenes.

Una vez que se diagnostica síndrome de Cushing a un paciente, es importante consultar a un especialista para obtener más orientación y tratamiento. El tratamiento depende de si el problema está en las glándulas suprarrenales, en la hipófisis o en otra parte. Para quienes toman esteroides, los médicos pueden recomendar un cambio en la medicación. Otros tratamientos pueden incluir una dieta rica en proteínas y potasio, medicamentos que disminuyen los niveles de cortisol o bloquean los efectos del cortisol, o cirugía o radioterapia.

Las personas a las que se les extirpan ambas glándulas suprarrenales como tratamiento para la enfermedad de Cushing que no se resolvió con cirugía o radiación en la hipófisis pueden desarrollar síndrome de Nelson, en el que el tumor hipofisario se agranda y se desarrolla pigmentación.

4. ¿Es seguro tomar esteroides?

Los esteroides pueden ser un tratamiento revolucionario para muchos pacientes, pero se corre el riesgo de sufrir efectos secundarios. Deben tomarse como fueron recetados. Los médicos nunca interrumpen el uso de corticosteroides de manera abrupta si las personas los han estado tomando durante más de 2 o 3 semanas. En cambio, los médicos reducen gradualmente la dosis a lo largo de semanas y, a veces, meses.