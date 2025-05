*Las recomendaciones para el cribado dependen de muchos factores. Estas recomendaciones de cribado, basadas principalmente en las de la American Cancer Society (Sociedad Estadounidense para el Cáncer) están dirigidas a personas con un riesgo promedio de cáncer que no presentan síntomas de cáncer. Si el riesgo es mayor, como cuando hay antecedentes familiares contundentes de ciertos tipos de cáncer o ya se ha padecido un cáncer con anterioridad, se recomienda realizar pruebas de cribado con más frecuencia o comenzar a efectuarlas a una edad más temprana. También son recomendables otras pruebas de cribado que no se mencionan aquí. Otras organizaciones, como los U.S. Preventive Services Task Force (Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos), realizan recomendaciones ligeramente distintas, que se incluyen aquí, para algunos tipos de cáncer. El médico puede ayudar a los pacientes a decidir cuándo comenzar las pruebas de cribado y a qué análisis someterse.