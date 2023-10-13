skip to main content
¿Cuáles son las causas de la disminución en la concentración de potasio?

Causa

Trastornos

Medicamentos u otros factores

Una pérdida mayor en el tubo digestivo (la causa más frecuente)

Diarrea

Vómitos

Laxantes, si se usan durante mucho tiempo

Mayor eliminación en la orina

Síndrome de Bartter

Síndrome de Cushing

Sindrome de Fanconi

Síndrome de Gitelman

Producción elevada de aldosterona debido a un tumor en las glándulas suprarrenales

Síndrome de Liddle

Concentración baja de magnesio (hipomagnesemia)

Diuréticos (causa frecuente)

Regaliz (natural), si se consume en grandes cantidades

Tabaco de mascar (ciertos tipos)

Mayor desplazamiento desde la sangre al interior de las células

Hiperactividad de la glándula tiroidea (hipertiroidismo)

Insulina

Algunos fármacos utilizados para tratar el asma: salbutamol (albuterol), terbutalina y teofilina: salbutamol (albuterol), terbutalina y teofilina

