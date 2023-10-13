¿Cuáles son las causas de la disminución en la concentración de potasio?
Causa
Trastornos
Medicamentos u otros factores
Una pérdida mayor en el tubo digestivo (la causa más frecuente)
Diarrea
Vómitos
Laxantes, si se usan durante mucho tiempo
Mayor eliminación en la orina
Producción elevada de aldosterona debido a un tumor en las glándulas suprarrenales
Concentración baja de magnesio (hipomagnesemia)
Diuréticos (causa frecuente)
Regaliz (natural), si se consume en grandes cantidades
Tabaco de mascar (ciertos tipos)
Mayor desplazamiento desde la sangre al interior de las células
Hiperactividad de la glándula tiroidea (hipertiroidismo)
Insulina
Algunos fármacos utilizados para tratar el asma: salbutamol (albuterol), terbutalina y teofilina: salbutamol (albuterol), terbutalina y teofilina