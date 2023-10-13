Algunos trastornos genéticos que se pueden detectar antes del nacimiento
Trastorno
Incidencia
Patrón hereditario
Afecta a 1 de cada 3300 nacimientos de mujeres blancas en Estados Unidos
Afecta a 1 de cada 15 300 nacimientos de mujeres de ascendencia africana en Estados Unidos
Afecta a 1 de cada 32 000 nacimientos de mujeres asiático-estadounidenses en Estados Unidos
Autosómico recesivo
Hiperplasia suprarrenal congénita
1 de cada 10 000 a 15 000 recién nacidos
Autosómico recesivo
1 de cada 5000 a 6000 nacimientos de varones
Recesivo ligado al cromosoma X
1 de cada 8500 varones
Recesivo ligado al cromosoma X
Varía ampliamente según el origen
Autosómico recesivo
1 de cada 4000 recién nacidos varones
1 de cada 8000 recién nacidos de sexo femenino
Dominante ligado al cromosoma X
Enfermedad renal poliquística (tipo adulto)
1 de cada 1000 recién nacidos
Autosómico dominante
1 de cada 400 recién nacidos de ascendencia africana en Estados Unidos.
Autosómico recesivo
Afecta a 1 de cada 3600 nacimientos en personas de ascendencia judía asquenazí o franco-canadiense
1 de cada 400 000 recién nacidos en otros grupos
Autosómico recesivo