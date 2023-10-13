skip to main content
Algunos trastornos genéticos que se pueden detectar antes del nacimiento

Trastorno

Incidencia

Patrón hereditario

Fibrosis quística

Afecta a 1 de cada 3300 nacimientos de mujeres blancas en Estados Unidos

Afecta a 1 de cada 15 300 nacimientos de mujeres de ascendencia africana en Estados Unidos

Afecta a 1 de cada 32 000 nacimientos de mujeres asiático-estadounidenses en Estados Unidos

Autosómico recesivo

Hiperplasia suprarrenal congénita

1 de cada 10 000 a 15 000 recién nacidos

Autosómico recesivo

Distrofia muscular de Duchenne

1 de cada 5000 a 6000 nacimientos de varones

Recesivo ligado al cromosoma X

Hemofilia A

1 de cada 8500 varones

Recesivo ligado al cromosoma X

Alfa- y beta-talasemia

Varía ampliamente según el origen

Autosómico recesivo

Síndrome del cromosoma X frágil

1 de cada 4000 recién nacidos varones

1 de cada 8000 recién nacidos de sexo femenino

Dominante ligado al cromosoma X

Enfermedad renal poliquística (tipo adulto)

1 de cada 1000 recién nacidos

Autosómico dominante

Anemia de células falciformes

1 de cada 400 recién nacidos de ascendencia africana en Estados Unidos.

Autosómico recesivo

Enfermedad de Tay-Sachs

Afecta a 1 de cada 3600 nacimientos en personas de ascendencia judía asquenazí o franco-canadiense

1 de cada 400 000 recién nacidos en otros grupos

Autosómico recesivo

