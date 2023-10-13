Algunos factores de riesgo y causas y características de la incontinencia urinaria en niños
Factor de riesgo/causa
Características comunes*
Enfoque diagnóstico
Una vejiga que no se vacía por completo (vejiga neurógena) a causa de un defecto de la médula espinal o del sistema nervioso
Anomalías de la columna vertebral que se pueden ver, un hoyuelo profundo o un mechón de pelo en la zona lumbar, y debilidad y disminución de la sensibilidad en las piernas y los pies
Radiografías de la zona lumbar
A veces, resonancia magnética nuclear de la columna vertebral
Ecografía de los riñones y la vejiga
Estudios de flujo de orina y de la presión en la vejiga (estudios urodinámicos)
Anomalía anatómica (por ejemplo, un uréter fuera de lugar en las niñas o válvulas uretrales posteriores en los niños)
Nunca se ha llegado a conseguir la continencia diurna completa
En las niñas, incontinencia diurna y nocturna, antecedentes de micción normal pero con la ropa interior continuamente húmeda y flujo vaginal
Posibles antecedentes de infecciones urinarias y otras anormalidades de las vías urinarias
Pruebas de diagnóstico por la imagen de los riñones y los uréteres, que incluyen la ecografía de los riñones
Tomografía computarizada (TC) del abdomen y la pelvis o resonancia magnética nuclear (RMN) de las vías urinarias
A menudo un cistouretrograma miccional (radiografías tomadas antes, durante y después de la micción)
Gammagrafía renal (para detectar el flujo urinario) o un urograma intravenoso con un agente de contraste (para identificar anomalías anatómicas)
Una vejiga demasiado llena
Esperar hasta el último minuto para orinar
Frecuente entre los niños en edad preescolar cuando están absortos jugando
Preguntas acerca de cuándo se produce la incontinencia
Registro de la periodicidad, la frecuencia y el volumen de orina en un diario (diario miccional)
Presencia de orina en la vagina (reflujo uretrovaginal o micción vaginal)
Pérdida al ponerse de pie después de la micción
Unicamente mediante el examen médico
Heces poco frecuentes, duras, con aspecto de piedras o muy grandes
A veces, molestias o hinchazón abdominales
A menudo en niños que consumen una dieta astringente (por ejemplo, una cantidad excesiva de leche y productos lácteos y muy poca fruta y verdura)
Por regla general, únicamente mediante el examen médico
A veces, una radiografía abdominal
Registro de la periodicidad, la frecuencia y el volumen de heces en un diario de deposiciones
Retraso del desarrollo†
No hay incontinencia diurna
Más frecuente en varones y en niños y niñas que tienen un sueño profundo
Posibilidad de antecedentes familiares de enuresis
Unicamente mediante el examen médico
Micción disfuncional porque los músculos implicados en la expulsión de la orina desde la vejiga (músculo de la vejiga y esfínter urinario) no están coordinados
A menudo, incontinencia fecal, reflujo de orina e infecciones de las vías urinarias
Posiblemente incontinencia diurna y nocturna
Estudios de flujo de orina
A veces un cistouretrograma miccional (radiografías tomadas antes, durante y después de la micción)
Ecografía de los riñones y la vejiga
Incontinencia por risa
Orinar mientras se ríe, más frecuente entre las niñas
En otras ocasiones, micción completamente normal
Unicamente mediante el examen médico
Aumento de la producción de orina, lo que puede tener muchas causas, tales como:†
Varían según el trastorno
Para la diabetes mellitus, análisis de sangre para la determinación de glucosa (azúcar)‡
Para la resistencia a la arginina vasopresina, análisis de sangre y posiblemente un análisis de orina
Para la anemia de células falciformes, análisis de sangre
A veces en los niños que roncan y tienen pausas en la respiración que duran 15 segundos o más durante el sueño seguidas de bufidos ruidosos
Somnolencia diurna excesiva
Agrandamiento de las amígdalas, adenoides o ambos
Retraso del crecimiento y del peso (anteriormente llamado retraso del crecimiento)
Un estudio del sueño
Vejiga hiperactiva
Una necesidad de orinar urgentemente
Comúnmente la necesidad frecuente de orinar durante el día y la noche
A veces, el uso de maniobras de retención o posturas especiales para orinar (por ejemplo, los niños pueden ponerse en cuclillas)
Exploración por un médico
A veces, estudios del flujo urinario, estudios urodinámicos, o un diario miccional
Problemas relacionados con el sueño o problemas escolares (como delincuencia o malas calificaciones)
Comportamiento inapropiado y sexualizado, depresión, un interés inusual o evitación de todo lo relacionado con la sexualidad y conocimiento inapropiado de los temas sexuales para la edad
Evaluación por expertos en abuso sexual
Estrés†§
Problemas escolares, aislamiento social o problemas sociales y estrés familiar (por ejemplo, el divorcio o la separación de los padres)
Unicamente mediante el examen médico
Dolor al orinar, sangre en la orina (hematuria), necesidad de orinar con frecuencia y una sensación de necesidad imperiosa de orinar
A veces, fiebre, dolor abdominal y/o dolor de espalda
Cultivo de orina y análisis de orina
Si los resultados del cultivo de orina y el análisis de orina son positivos y especialmente si también hay una infección renal, se pueden realizar ecografías de los riñones y la vejiga y una cistouretrografía miccional (radiografías tomadas antes, durante y después de la micción)
*Las características incluyen síntomas y los resultados de la exploración realizada por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes.
† Este trastorno también es un factor de riesgo y una causa de incontinencia nocturna.
‡ La diabetes por lo general no causa incontinencia hasta que el nivel de glucosa en sangre es lo suficientemente alto para provocar que la glucosa entre en la orina.
¶ El estrés es una causa principalmente cuando la incontinencia es repentina.
TC = tomografía computarizada; RMN = resonancia magnética nuclear.