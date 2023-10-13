*Las características incluyen síntomas y los resultados de la exploración realizada por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes.

† Este trastorno también es un factor de riesgo y una causa de incontinencia nocturna.

‡ La diabetes por lo general no causa incontinencia hasta que el nivel de glucosa en sangre es lo suficientemente alto para provocar que la glucosa entre en la orina.

¶ El estrés es una causa principalmente cuando la incontinencia es repentina.