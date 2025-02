Infecciones por el virus del Ébola y el virus de Marburgo

Los virus del Ébola y de Marburgo son altamente contagiosos.

Estos virus normalmente infectan animales y sólo ocasionalmente se transmiten a las personas. Como la fuente animal original todavía no ha sido identificada con exactitud, los médicos no están seguros de cómo se produce la transmisión de la infección a la primera persona durante un brote. No obstante, los expertos creen que la primera persona se infecta al manipular o al comerse un animal infectado, como un murciélago de la fruta o un primate (un simio o un mono). Las infecciones por el virus de Marburg se han producido en personas expuestas a murciélagos (por ejemplo, en minas o cuevas).

Una vez que una persona ha sido infectada, la infección se puede contagiar de persona a persona cuando se establece un contacto directo mediante los fluidos de la piel o del cuerpo (saliva, sangre, vómito, orina, heces, sudor, leche materna o semen) de una persona infectada. Las pruebas indican que las personas no pueden transmitir la infección antes de haber desarrollado síntomas. Sin embargo, la infección se transmite a menudo por los fluidos corporales de los cadáveres, sobre todo a las personas que los transportan y preparan para el entierro.

No se cree que el Ébola se transmita a través del aire (por ejemplo, en las gotitas dispersadas cuando las personas tosen o estornudan). Si este tipo de transmisión tiene efectivamente lugar, es probable que sea muy poco frecuente.

En algunas personas que se recuperan, el virus Ebola es finalmente eliminado por completo de su sistema corporal, de modo que ya no son contagiosas. En otras personas, el virus permanece durante un tiempo en zonas del cuerpo que están protegidas de los ataques por parte del sistema inmunitario (como los ojos o el semen). El material genético del virus del Ébola puede permanecer en el semen durante un año o más después de que los hombres ya no presenten síntomas.

El virus de Marburgo puede permanecer en el semen durante un máximo de 7 semanas después de que los hombres ya no presenten síntomas.