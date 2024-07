Empezar un programa de ejercicio físico

En general, si la intensidad de un ejercicio aumenta, deben reducirse la duración o la frecuencia, o ambos factores. Del mismo modo, si aumenta la frecuencia o la duración, puede que tenga que reducirse la intensidad. Para la mayoría de las personas que siguen entrenamiento con pesas, la cantidad de peso levantado ha de ir aumentando a medida que van ganando fuerza, mientras que la duración y la frecuencia suelen permanecer constantes tras haber alcanzado un nivel determinado.

Un ejercicio con una carga de trabajo demasiado baja proporciona menos beneficios, aunque el ejercicio más duro (de mayor intensidad) con una carga más ligera puede ser tan beneficioso como el de menor intensidad con una carga más pesada. Si la carga de trabajo de los ejercicios es demasiado alta hay más riesgo de que la técnica sea incorrecta y, por tanto, de sufrir alguna lesión. Es conveniente, además, ir variando periódicamente la modalidad de entrenamiento muscular. El organismo se adapta a la rutina; por eso, si se hacen siempre los mismos ejercicios y del mismo modo, el entrenamiento va perdiendo eficacia en cuanto al fortalecimiento muscular y a la adquisición de una buena forma cardiovascular. Por esta razón, quienes siguen un programa de ejercicios de resistencia deben cambiar sus rutinas al cabo de algunas semanas, y quienes practican ejercicio aeróbico deben ir alternando los distintos tipos de actividad aeróbica a su alcance.

Si se hace ejercicio a niveles de muy alta intensidad, es aconsejable incorporar descansos en el plan de entrenamiento para permitir una recuperación suficiente. Un ejemplo sería 1 semana de descanso cada 3 meses, tal vez coordinada con vacaciones. Algunos deportistas pueden estar adecuadamente preparados desde el punto de vista mental y físico para entrenar regularmente a niveles de alta intensidad y pueden requerir descansos para recuperación más frecuentes (por ejemplo, 1 semana de descanso cada 3 semanas) durante una actividad regular más intensa. Los signos que sugieren la necesidad de un periodo de descanso prolongado incluyen

Los músculos se sienten pesados cuando no se hace ejercicio

Se reduce el rendimiento del ejercicio

Aparecen dolores en las articulaciones y los tendones

Aumenta la frecuencia cardíaca en reposo

Disminuye el deseo de hacer ejercicio

Un período de reposo prolongado de este tipo debe ser de al menos 1 a 2 semanas (posiblemente más). No debe volverse a hacer ejercicio hasta que todos los síntomas hayan desaparecido. Se debe consultar al médico si los síntomas no mejoran, son prolongados o son graves, para asegurarse de que no existe ningún trastorno médico que los cause.