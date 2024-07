Meningitis subaguda y crónica

La meningitis subaguda o crónica generalmente está producida por una infección. Muchos microorganismos pueden ser responsables de la meningitis subaguda o crónica. Entre los microorganismos más importantes se encuentran

Las bacterias que causan la tuberculosis ( Mycobacterium tuberculosis )

Las bacterias que causan la enfermedad de Lyme ( Borrelia burgdorferi )

Los hongos, incluyendo Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum y Blastomyces

Las bacterias responsables de la tuberculosis producen una forma de meningitis crónica denominada meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa se puede desarrollar de forma rápida o gradual. Cuando las personas se infectan por primera vez puede aparecer meningitis O bien las bacterias pueden permanecer en el cuerpo en estado inactivo y reactivarse más tarde causando meningitis. Las bacterias pueden reactivarse cuando la persona afectada recibe tratamiento con medicamentos que deprimen el sistema inmunitario (como los inhibidores del factor de necrosis tumoral, como infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab y etanercept).

Hasta el 8% de los niños y algunos adultos con enfermedad de Lyme desarrollan meningitis. La meningitis debida a la enfermedad de Lyme puede ser aguda o crónica. Por lo general, comienza más lentamente que la meningitis vírica aguda.

La causa más común de meningitis crónica en el hemisferio occidental es

Cryptococcus neoformans (que causa criptococosis)

Estos hongos es más probable que ocasionen una meningitis crónica en pacientes con un sistema inmunitario debilitado debido a trastornos como la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o sida, o que reciben fármacos que inhiben el sistema inmunitario. Los síntomas de meningitis debida a Cryptococcus neoformans comienzan de manera gradual y sutil y pueden ser intermitentes.

Con menos frecuencia, la meningitis crónica es causada por lo siguiente:

Otras bacterias (tales como las que causan sífilis)

Hongos como Coccidioides immitis (que causan coccidioidomicosis)

Los parásitos tales como los protozoos Toxoplasmosis gondii (los cuales causan toxoplasmosis), por lo general en personas con infección por VIH o SIDA

Los virus, como el VIH y los enterovirus

La meningitis crónica es común entre las personas que tienen infección por VIH. La meningitis puede ser consecuencia de la infección por VIH. Pero muchos otros microorganismos (incluidos Cryptococcus neoformans, Mycobacterium tuberculosis, y varios hongos) también pueden causar meningitis crónica en personas con infección por VIH.

Algunos trastornos que no son infecciones también causan meningitis crónica. Entre estos factores se incluyen los siguientes

Hace años, algunos personas desarrollan meningitis fúngica crónica después de recibir metilprednisolona (un corticoesteroide) en forma de inyección en el espacio que rodea la médula espinal (llamada inyección epidural) en la columna lumbar (por ejemplo, para aliviar la ciática). En todos los casos, el fármaco no se había administrado con una técnica estéril. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, confusión, náuseas y/o fiebre. Aunque la mayoría de los pacientes tienen rigidez de nuca alrededor de un tercio no la presentan. Los síntomas pueden aparecer hasta 6 meses después de la inyección. Si un paciente tiene cualquiera de estos síntomas durante las semanas o meses siguientes a recibir una inyección de corticoesteroides en la columna lumbar debe consultar con su médico.

En algunas ocasiones, la meningitis crónica persiste durante meses o incluso años, pero no se identifican microrganismos y no se produce la muerte como consecuencia. Este tipo de meningitis se llama meningitis idiopática. El tratamiento con fármacos antifúngicos o con corticoesteroides no tiene éxito. Sin embargo, algunas personas con meningitis idiopática crónica se acaban recuperando sin tratamiento.