Los médicos tratan la galactorrea con:

Medicamentos para detener la producción de prolactina por parte de la hipófisis

Si usted tiene un tumor y el tratamiento farmacológico no resulta eficaz, cirugía para extirparlo

Radioterapia, si ni el tratamiento farmacológico ni la cirugía resultan eficaces

Si sus síntomas son leves y no le molestan, es posible que los médicos no traten su galactorrea. Es posible que necesite tomar estrógeno en el caso de que presente una concentración baja de estrógeno; además, los médicos le harán tomografías computarizadas o resonancias magnéticas de seguimiento cada año para asegurarse de que su tumor hipofisario no crezca.