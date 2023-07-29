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Professional
Público general
Manual Msd
Versión para público general
TEMAS MÉDICOS
VIDA SALUDABLE
SÍNTOMAS
EMERGENCIAS
INFORMACIÓN DE FÁRMACOS
RECURSOS
COMENTARIO
ACERCA DE
TEMAS MÉDICOS
VIDA SALUDABLE
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Autores
David Vearrier, MD, MPH
Afiliaciones
Professor of Emergency Medicine
University of Mississippi Medical Center
Adjunct Associate Professor of Emergency Medicine
University of Pennsylvania Perelman School of Medicine
Capítulos y comentarios del manual
Capítulos
Medicina laboral y ambiental