Diabetes mellitus en niños y adolescentes

Para controlar la glucosa en sangre, los niños con diabetes de tipo 1 se administran inyecciones de insulina.

Cuando se diagnostica la diabetes de tipo 1, los niños suelen ser hospitalizados. A los niños con diabetes de tipo 1 se les administran líquidos (para tratar la deshidratación) e insulina. La insulina es imprescindible, dado que es el único tratamiento eficaz. Los niños que no tienen cetoacidosis diabética en el momento del diagnóstico suelen recibir dos o más inyecciones diarias de insulina. El tratamiento con insulina suele empezar en el hospital, para que se pueda determinar el nivel de glucosa en sangre con la debida frecuencia y el médico pueda ir modificando la dosis de insulina de acuerdo con los resultados.

Después del diagnóstico, los niños deben tomar insulina regularmente. Los médicos trabajan con los niños y sus familias para determinar qué régimen de insulina es mejor.

Existen varios tipos de regímenes de insulina:

Régimen de inyecciones diarias múltiples (IDM) con un régimen basal-bolo

Terapia con bomba de insulina

Formas fijas de regímenes de inyecciones diarias múltiples (IDM) o régimen de insulina premezclado (menos frecuente)

La mayoría de los niños con diabetes tipo 1 deben recibir tratamiento con regímenes de inyecciones diarias múltiples (IDM) o con terapia con bomba de insulina.

El régimen basal-bolo es el régimen de IDM preferido. Este régimen consiste en administrar una inyección de insulina de acción más prolongada (dosis basal) todos los días e inyecciones suplementarias aisladas (dosis en bolo) de una insulina de acción corta inmediatamente antes de las comidas. Cada dosis bolo puede ser diferente dependiendo de la cantidad de alimentos que el niño va a comer o del nivel de glucosa en sangre en ese momento.

Una ventaja del régimen basal-bolo es que permite cierta flexibilidad en cuanto se comen y cuánto se come.

En la terapia con bomba de insulina, la dosis basal de insulina se administra a través de un tubo pequeño y flexible (catéter) que se deja en la piel. Los bolos suplementarios que se administran a la hora de las comidas o para corregir una concentración elevada de glucosa en sangre se administran en forma de inyecciones separadas de insulina de acción rápida con una bomba de insulina.

La terapia con bomba de insulina se utiliza cada vez más en los niños. Los beneficios potenciales consisten en un mejor control de la glucosa, seguridad y satisfacción del usuario en comparación con los regímenes de inyecciones diarias múltiples (IDM). Esta terapia es la preferida para los niños más pequeños, como los niños que empiezan a caminar y los niños en edad preescolar, y en general ofrece a muchos niños un mayor grado de control.

Formas fijas de los regímenes de inyecciones diarias múltiples (IDM) se utilizan con menos frecuencia. Cuando el régimen basal-bolo no es una opción (por ejemplo, si no es posible efectuar una supervisión adecuada, como ocurre cuando no hay un adulto encargado de la administración de las inyecciones en la escuela o en la guardería), las formas fijas de regímenes de inyecciones diarias múltiples (IDM) pueden ser una opción. En estos regímenes, los niños por lo general reciben una cantidad específica (fija) de insulina de acción más corta antes de desayunar y cenar y una dosis fija de insulina de acción prolongada antes de acostarse.

Los regímenes fijos proporcionan menos flexibilidad, requieren un horario fijo diario para las comidas y han sido reemplazados en gran medida por regímenes basal-bolo siempre que sea posible.

Los regímenes de insulina premezclada utilizan una mezcla fija de dos formas de insulina: una que funciona de forma rápida y dura sólo unas pocas horas, y otra que necesita más tiempo para actuar, pero dura más tiempo. Las proporciones habituales de insulina son 70/30 (70% de acción prolongada y 30% de acción corta) o 75/25. Los niños reciben una inyección en el desayuno y otra en la cena.

Una ventaja de los regímenes premezclados es que requieren un menor número de inyecciones y son más fáciles de manejar. Sin embargo, los regímenes premezclados tienen menos flexibilidad con respecto al tiempo y la cantidad de las comidas y no se pueden ajustar con tanta frecuencia. Por lo tanto, estos regímenes no controlan los niveles de glucosa en sangre tan bien como los otros regímenes.