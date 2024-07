Introducción a los trastornos de la mama

Los trastornos de la mama pueden ser benignos (no cancerosos) o malignos (cancerosos). La mayoría son benignos y no ponen en peligro la vida de la mujer. A menudo no necesitan tratamiento. Por el contrario, el cáncer de mama necesita tratamiento y puede implicar cirugía u otros tratamientos intensivos contra el cáncer. Los posibles problemas a menudo se pueden detectar de forma temprana mediante lo siguiente:

Exploraciones periódicas de las mamas realizadas por un profesional de la salud

Mamografías según lo recomendado

La detección precoz del cáncer de mama puede ser fundamental para el éxito del tratamiento.

Las mujeres deben estar familiarizadas con el aspecto y la sensibilidad de sus mamas y pezones. Si una mujer nota un cambio, puede querer hacerse una autoexploración mamaria. Las mujeres deben informar de cualquier cambio a un profesional de la salud de inmediato. La mayoría de las organizaciones médicas ya no recomiendan las autoexploraciones mamarias mensuales o semanales como una forma rutinaria de detectar el cáncer. La realización de estas exploraciones cuando no hay un bulto u otro cambio no ayuda a detectar el cáncer de mama en etapas tempranas en las mujeres que se hacen mamografías de detección periódicas.

En raras ocasiones los hombres desarrollan cáncer de mama y también deben ser conscientes de los cambios que se producen en sus pezones o a su alrededor.

Síntomas de los trastornos de la mama Los síntomas relacionados con la mama son frecuentes, lo que lleva a millones de visitas al médico cada año. Estos síntomas son Dolor en la mama

Bultos en la mama

Una secreción a través del pezón

Alteraciones en la piel de la mama (por ejemplo, se puede retraer, arrugar, enrojecer, engrosar o presentar hoyuelos) Estructura de la mama Estos síntomas no significan necesariamente que una mujer tenga cáncer de mama u otra enfermedad grave. Por ejemplo, la sensibilidad mamaria mensual antes de la menstruación que se relaciona con los cambios hormonales no indica la presencia de un trastorno grave. Sin embargo, la mujer debe consultar con su médico si observa cualquier cambio en una mama, en especial cualquiera de los siguientes: Un bulto o área engrosada que se nota claramente distinta de otros tejidos mamarios

Un bulto adherido a la piel o a la pared torácica

Un bulto que no desaparece

Una tumefacción que no desaparece

Pequeñas hendiduras, retracciones, enrojecimientos, engrosamientos u hoyuelos en la piel de la mama

Piel escamosa alrededor del pezón

Cambios en la forma de la mama

Cambios en el pezón, por ejemplo, que quede hundido

Secreción a través del pezón, especialmente si es con sangre y/o se produce de forma espontánea (es decir, sin que sea exprimido o estimulado por otros medios) Tabla Síntomas mamarios frecuentes