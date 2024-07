Dolor pélvico en mujeres

Una mujer con la mayoría de signos de alarma debe acudir inmediatamente a la consulta.

La mujer puede necesitar ser atendida el mismo día o en un plazo máximo de unos días si presenta

Sangrado vaginal después de la menopausia

Dolor constante o que empeora de forma continua

Si las mujeres sufren un dolor nuevo que no es constante y no empeora o si sufren dolor recurrente o crónico, deben programar una visita cuando sea factible, si bien un retraso de varios días no suele ser perjudicial.

Los cólicos menstruales leves son normales. Los cólicos menstruales no requieren evaluación a menos que sean muy dolorosos.