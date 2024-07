Lupus eritematoso sistémico (LES)

Si el lupus no es muy activo y causa síntomas leves en las articulaciones o en la piel, es posible que el tratamiento no sea intensivo. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) a menudo alivian el dolor articular, pero no deben tomarse durante largos periodos de tiempo. Los medicamentos antimaláricos (antipalúdicos), como la hidroxicloroquina, la cloroquina y la quinacrina, ayudan a aliviar los síntomas de la piel y de las articulaciones, y reducen la frecuencia de los brotes.

Las personas que presentan erupciones o llagas deben mantenerse alejadas de la luz solar directa y usar protectores solares (con un factor de protección solar de 30 como mínimo) cuando permanecen al aire libre. Las erupciones también pueden tratarse con cremas o ungüentos de corticoesteroides.

Si las cremas o los ungüentos con corticoesteroides y la hidroxicloroquina no alivian los síntomas cutáneos, se administra una combinación de hidroxicloroquina y quinacrina o una combinación de hidroxicloroquina y metotrexato, micofenolato de mofetilo o azatioprina. Las personas con brotes frecuentes también pueden recibir belimumab, un fármaco que reduce la actividad de ciertos glóbulos blancos implicados en la respuesta autoinmunitaria en personas con lupus.