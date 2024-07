Problemas tras la llegada

Incluso cuando se toman medidas para evitar las picaduras de mosquitos, cuando se viaja a muchas partes del mundo todavía es necesario tomar un fármaco para prevenir la malaria (como mefloquina, cloroquina, doxiciclina o atovaquona/proguanil). La información sobre áreas específicas se puede encontrar en los Centros para el control y la prevención de enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention: Malaria and Travelers).

Las mujeres embarazadas deben considerar posponer los viajes a zonas donde la malaria sea habitual, ya que esta enfermedad presenta mayores probabilidades de ser grave y potencialmente mortal en una mujer embarazada que en una que no lo esté, incluso con la utilización de fármacos preventivos. Las embarazadas que no puedan posponer un viaje deben sopesar los riesgos de tomar fármacos profilácticos (cuyos efectos sobre el embarazo no son bien conocidos) frente a los riesgos de viajar sin protección.

Aunque la nueva vacuna contra la malaria RTS,S/AS01 (RTS,S) se recomienda para los niños que habitan en regiones con transmisión entre moderada y alta de la malaria por Plasmodium falciparum, esta vacuna no se recomienda para los viajeros a esas regiones.