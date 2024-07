Lesiones neonatales en el momento del parto

Un moldeado de la cabeza no es una lesión, pero los padres pueden estar preocupados por ello. El moldeado se refiere al cambio normal en la forma de la cabeza del bebé que resulta de la presión sobre la cabeza durante el parto. En la mayoría de los nacimientos, la cabeza es la primera parte del cuerpo que entra en el canal del parto. Los huesos del cráneo del feto no están fijados rígidamente en su posición, de modo que la cabeza se alarga a medida que empuja a través del canal de parto, lo que permite que el feto lo atraviese más fácilmente. El moldeado no afecta el cerebro y no causa problemas ni requiere tratamiento. La forma de la cabeza se redondea gradualmente a lo largo de varios días.

El traumatismo craneal leve es el traumatismo más frecuente relacionado con el parto. La hinchazón y los hematomas en el cuero cabelludo son frecuentes pero no son graves y generalmente desaparecen en pocos días. Cuando se emplean instrumentos durante un parto vaginal (como los monitores fetales conectados al cuero cabelludo o los fórceps o ventosas), se pueden producir rasguños en el cuero cabelludo.

El sangrado entre el cuero cabelludo y el cráneo puede derivar en una acumulación de sangre por encima o por debajo de la gruesa cubierta fibrosa (periostio) de uno de los huesos del cráneo.

Un cefalohematoma es la acumulación de sangre entre el cuero cabelludo y el periostio. Los cefalohematomas son blandos al tacto y pueden aumentar de tamaño después del nacimiento. Desaparecen por sí solos al cabo de semanas o meses y casi nunca requieren ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, si se vuelven rojos o comienzan a drenar líquido, deben ser evaluados por el pediatra. En ocasiones, parte de la sangre se endurece (se calcifica) y deja un bulto duro en el cuero cabelludo. Con muy poca frecuencia, el bulto calcificado debe extirparse quirúrgicamente.

Una hemorragia subgaleal es una acumulación de sangre entre el periostio y los huesos del cráneo. La sangre de esta zona puede extenderse en lugar de limitarse a una única zona, como en el caso de un cefalohematoma. Puede causar una pérdida de sangre significativa y choque (shock), que puede requerir una transfusión de sangre. Una hemorragia subgaleal puede ser consecuencia de la utilización de fórceps o de una ventosa, o bien puede ser consecuencia de un problema de coagulación de la sangre.

Antes del alumbramiento o durante este se puede producir una fractura de uno de los huesos del cráneo. Las fracturas de cráneo no son frecuentes. A menos que la fractura craneal forme una indentación (fractura deprimida), por regla general se cura rápidamente sin tratamiento.