Introducción a las infecciones por rickettsias

Antibióticos

Los antibióticos se suelen iniciar sin esperar a obtener los resultados de las pruebas. El tratamiento temprano de las infecciones por rickettsias puede evitar el desarrollo de complicaciones, reducir el riesgo de muerte y acortar el tiempo de recuperación.

Las infecciones por rickettsias responden rápidamente al tratamiento precoz con antibióticos llamados tetraciclinas (se prefiere la doxiciclina). Dichos antibióticos se administran por vía oral salvo si la persona está muy enferma; en tales casos se administran por vía intravenosa.

Aunque algunas tetraciclinas tomadas durante más de 10 días pueden causar manchas en los dientes de los niños menores de 8 años, la Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics) y otros expertos recomiendan la administración de un ciclo corto (de 5 a 10 días) de doxiciclina en niños de todas las edades, utilizada sin causar manchas en los dientes o debilitamiento del esmalte dental (véase también Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining). (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés: Estudios sobre la doxiciclina y el teñido dental)

Después del tratamiento, la mayoría de las personas con una infección leve mejoran de forma notable entre el primer y segundo día, y la fiebre suele desaparecer al cabo de 2 o 3 días. El paciente debe continuar el tratamiento antibiótico como mínimo durante 1 semana, y durante más tiempo si la fiebre persiste. Cuando se inicia el tratamiento de forma tardía, la mejoría es más lenta y la fiebre se prolonga. Puede producirse la muerte si la infección no se trata o si el tratamiento se inicia demasiado tarde, especialmente en personas con tifus epidémico, rickettsiosis fluvial japonesa o fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

El ciprofloxacino y otros antibióticos similares pueden ser utilizados para tratar la fiebre maculosa del Mediterráneo, pero por lo general no se utilizan para el tratamiento de otras infecciones por rickettsias ni infecciones relacionadas.