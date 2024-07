Tratamiento del dolor y la inflamación

Si los músculos carecen de una estimulación nerviosa adecuada (por la lesión de un nervio periférico, un trastorno medular o un accidente cerebrovascular), puede producirse rápidamente una atrofia del músculo, que se vuelve rígido y tenso (espástico). La estimulación eléctrica mediante electrodos situados sobre la piel provoca la contracción muscular, proporcionando así un tipo de ejercicio que evita la atrofia muscular y la espasticidad.

Existe una forma de estimulación eléctrica denominada neuroestimulación eléctrica transcutánea (transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS por sus siglas en inglés), que utiliza corriente de baja tensión y no provoca la contracción del músculo. La neuroestimulación eléctrica transcutánea puede ser útil en el tratamiento del dolor de espalda crónico, la artritis reumatoide, el esguince de tobillo, el herpes zóster y el dolor localizado. En la neuroestimulación eléctrica transcutánea se utiliza un electroestimulador TENS, un instrumento manual provisto de una batería para la generación de corriente eléctrica que se aplica mediante electrodos situados sobre la piel. El electroestimulador TENS produce una sensación de hormigueo o cosquilleo que no es dolorosa.

La electroestimulación nerviosa transcutánea puede aplicarse unas cuantas veces al día durante periodos desde 20 minutos hasta algunas horas, según la intensidad del dolor. En muchos casos, se puede enseñar a las personas la forma de usarlo en casa y el modo de hacerlo más adecuado a sus necesidades. La mayoría tolera bien la terapia, pero no todos encuentran alivio del dolor. El electroestimulador TENS puede provocar irregularidades en el ritmo cardíaco (arritmias). Por esta razón, quienes padecen una afección cardíaca grave o los portadores de un marcapasos artificial no deben usarlo. El electroestimulador TENS no debe aplicarse a los ojos o en una zona próxima a estos.