Insomnio y somnolencia diurna excesiva

Cuando un trastorno del sueño afecta a las actividades normales y a la sensación de bienestar, la toma esporádica de somníferos de venta con receta (también denominados hipnóticos o pastillas para dormir) durante unas semanas como máximo puede ser beneficiosa.

Entre los somníferos más utilizados se encuentran los sedantes, los tranquilizantes menores y los fármacos ansiolíticos.

La mayoría de los somníferos requieren receta médica porque pueden causar problemas.

Pérdida de efectividad: cuando las personas se acostumbran a un somnífero, este puede volverse ineficaz. Este efecto se denomina tolerancia.

Síntomas de abstinencia: si se toma un somnífero durante más de unos pocos días, dejar de tomarlo de repente hace que el problema original empeore (causando insomnio de rebote) y aumenta la ansiedad. Por ello, los médicos recomiendan reducir la dosis lentamente durante un periodo de varias semanas hasta que se deja de tomar el fármaco.

Potencial de habituación o adicción: las personas que utilizan determinados somníferos durante más de unos pocos días pueden notar que no consiguen dormir sin ellos. La suspensión del fármaco les pone ansiosos, nerviosos e irritables o les causa sueños perturbadores.

Potencial de sobredosis: si se toma una dosis mayor de la recomendada, algunos de los somníferos más antiguos causan confusión, delirio, respiración peligrosamente lenta, pulso débil, coloración azul de labios y uñas e incluso la muerte.

Efectos secundarios graves: la mayoría de somníferos, incluso cuando se toman a las dosis recomendadas, son especialmente peligrosos para las personas mayores y para quienes tienen problemas respiratorios, porque estos fármacos tienden a inhibir áreas del cerebro que controlan la respiración. Algunos reducen el estado de alerta diurno, haciendo peligroso conducir o manejar maquinaria. Los somníferos resultan especialmente peligrosos cuando se toman junto con otros medicamentos que pueden causar somnolencia diurna e inhibición de la respiración, como el alcohol, los opiáceos (narcóticos), los antihistamínicos y los antidepresivos. Los efectos combinados son más peligrosos. En raras ocasiones, sobre todo si se toman en dosis más elevadas de las recomendadas o con alcohol, se sabe que pueden hacer que las personas caminen o incluso conduzcan durante el sueño, además de provocar reacciones alérgicas graves. Los somníferos también aumentan el riesgo de caídas nocturnas.

Las benzodiazepinas son los somníferos más utilizados. Algunas (como flurazepam) tienen un efecto más prolongado que otras (como temazepam y triazolam). Los médicos intentan evitar la prescripción de benzodiazepinas de acción prolongada a las personas mayores, ya que no pueden metabolizar ni excretar los fármacos tan bien como los jóvenes. Por ello, tomar estos fármacos puede aumentar la propensión a somnolencia diurna, habla farfullante o pastosa, caídas y, en algunos casos, confusión.

Existen otros somníferos eficaces que no son benzodiazepinas, pero que afectan a las mismas áreas cerebrales. Estos fármacos (zopiclona, zaleplón y zolpidem) tienen una menor duración de acción que la mayoría de las benzodiazepinas y es menos probable que causen somnolencia diurna. El zolpidem también se puede adquirir en modalidad de acción prolongada (liberación prolongada) y en modalidad de acción inmediata (a dosis bajas).

El ramelteón, un nuevo somnífero, presenta las mismas ventajas que estos fármacos de acción más rápida. Además, puede ser utilizado durante más tiempo que las benzodiazepinas sin perder su efectividad o causar síntomas de abstinencia. No provoca adicción y no parece que pueda producir eventualmente sobredosis. Sin embargo, en muchos casos no resulta eficaz. El ramelteón actúa sobre la misma área cerebral que la melatonina (hormona que ayuda a dormir) y por ello se le denomina agonista del receptor de melatonina.

En el tratamiento del insomnio se pueden utilizar tres fármacos relativamente nuevos (daridorexant, lemborexant y suvorexant). Ayudan a las personas a conciliar el sueño y a permanecer dormidas. Estos fármacos bloquean los receptores cerebrales de orexina que participan en el control del sueño. Por lo tanto, se denominan bloqueantes (antagonistas) de los receptores de orexina. Se toman por vía oral una vez al día poco antes de acostarse. Sin embargo, estos fármacos no son demasiado eficaces para tratar el insomnio. El efecto secundario más frecuente es la somnolencia.