Tofacitinib es un medicamento que se administra por vía oral dos veces al día para adultos con colitis ulcerosa de moderada a grave. Este medicamento es un inhibidor de la Janus quinasa (JAK) y en realidad no es un agente biológico porque está creado a partir de procesos químicos en lugar de microorganismos vivos. Sin embargo, comparte muchas características con los agentes biológicos, incluidos muchos de sus efectos secundarios. Afecta la comunicación entre las células que coordinan la inflamación mediante la inhibición de una enzima (la Janus quinasa [JAK]). Los efectos secundarios graves incluyen una mayor propensión a la infección y la embolia pulmonar (la obstrucción de una arteria pulmonar por un coágulo de sangre).

Upadacitinib es un medicamento para adultos con colitis ulcerosa de moderada a grave que se administra diariamente por vía oral. Es un inhibidor de la Janus quinasa (JAK). Este medicamento aumenta el riesgo de desarrollar infecciones graves, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, trombosis venosa (coágulo de sangre), embolia pulmonar y trombosis arterial (formación de coágulos de sangre).

Ozanimod es un medicamento que se administra por vía oral dos veces al día para adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Este medicamento no debe administrarse a personas que han sufrido infarto de miocardio, dolor torácico (angina inestable), accidente cerebrovascular o mini accidente cerebrovascular (accidente isquémico transitorio o AIT) o ciertos tipos de insuficiencia cardíaca durante los últimos 6 meses. Este medicamento tampoco debe administrarse a personas que presentan o han presentado antecedentes de ciertos tipos de latidos cardíacos irregulares o anormales (arritmia) que no han sido corregidos con un marcapasos, personas con apnea del sueño grave no tratada o personas que toman un inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO, como selegilina, fenelzina y linezolida). El ozanimod puede aumentar el riesgo de infecciones, reducir la frecuencia cardíaca, disminuir el número de glóbulos blancos y causar daño hepático.