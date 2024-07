State University of New York Downstate Medical Center

MycoplasmasLos mycoplasmas micoplasmas son bacterias que causan infecciones en el aparato respiratorio y las vías urinarias y genitales.

MycoplasmasLos mycoplasmas se distinguen de otras bacterias porque no tienen paredes celulares. Muchos antibióticos, como la penicilina, destruyen las bacterias al debilitar las paredes celulares. Debido a que los micoplasmas no tienen paredes celulares, muchos antibióticos no pueden tratarlos de manera eficaz.

Mycoplasma pneumoniae es una causa frecuente de neumonía contraída en la comunidad en todos los grupos de edad. Se han producido brotes en escuelas, acampadas y campamentos militares.

Mycoplasma genitalium puede causar infecciones de transmisión sexual de la uretra (uretritis) y, a veces, en mujeres, enfermedad inflamatoria pélvica.

Síntomas de los micoplasmas Los síntomas de neumonía debida a M. pneumoniae son por lo general leves, incluyendo fiebre baja, cansancio, dolor de garganta y tos. Esta infección se denomina a veces neumonía "errante", que es un término no médico utilizado para describir un caso leve de neumonía que no requiere reposo en cama u hospitalización. Algunas personas incluso se sienten lo suficientemente bien como para ir a trabajar y participar en otras actividades diarias. Sin embargo, M. pneumoniae causa a veces una neumonía más grave que requiere hospitalización. Muchas personas con infección urinaria y genital por micoplasma, especialmente mujeres, no presentan síntomas. Cuando los síntomas están presentes, son similares a los síntomas de infección urinaria y genital por clamidia y varían según el sexo y la ubicación de la infección: Las mujeres pueden tener una secreción vaginal anormal o una sensación de ardor al orinar.

Los hombres pueden notar una sensación de ardor al orinar y, en ocasiones, una secreción a través del pene.

Diagnóstico de los micoplasmas Pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o detección de anticuerpos Los médicos a veces pueden identificar los micoplasmas mediante pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT, por sus siglas en inglés) en secreciones respiratorias o en hisopos vaginales o uretrales. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (nucleic acid amplification tests, NAAT) se utilizan para buscar el material genético único de un microorganismo, su ADN o ARN (que son ácidos nucleicos). Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (nucleic acid amplification tests, NAAT) utilizan un proceso que aumenta la cantidad de ADN o ARN de la bacteria para que pueda identificarse más fácilmente. A veces, los médicos diagnostican Mycoplasma pneumoniae haciendo análisis de sangre para detectar anticuerpos contra el mismo.

Tratamiento de los micoplasmas Antibióticos Las infecciones micoplasmáticas se tratan con antibióticos como azitromicina, doxiciclina o, algunas veces, levofloxacina o moxifloxacina.

Prevención de los micoplasmas Al igual que sucede con otras infecciones respiratorias, la prevención consiste en cubrirse la boca al toser o estornudar y lavarse las manos a menudo con agua y jabón. Para reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual se recomiendan prácticas sexuales seguras. (Véase también Prevención de las Infecciones de transmisión sexual.)