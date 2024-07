Síndrome del dolor regional complejo

Fisioterapia y/o terapia ocupacional

Un bloqueo nervioso

Estimulación de los nervios o de la médula espinal

Medicamentos para el dolor (analgésicos y analgésicos secundarios)

Terapia psicológica

Terapia de espejo

Por lo general, para tratar el síndrome de dolor regional complejo se utiliza una combinación de tratamientos. El tratamiento tiene como objetivo ayudar a las personas afectadas a ser capaces de usar y mover la extremidad afectada.

A menudo se utilizan fisioterapia, desensibilización de la extremidad dolorosa y terapia de espejo.

La fisioterapia puede ser beneficiosa por los aspectos siguientes:

Asegura que la persona mueve la parte dolorosa para evitar que los músculos se atrofien

Mantiene y/o aumenta la amplitud del movimiento y ayuda a prevenir la formación de tejido cicatricial alrededor de las articulaciones no utilizadas

Hace la zona afectada menos sensible al dolor (desensibilización)

Permite mejorar la funcionalidad de la persona

La desensibilización también es eficaz. Este procedimiento consiste en tocar la parte dolorida con algo que no suele irritar la piel (como la seda). Luego, durante un período de tiempo, los médicos utilizan materiales cada vez más irritantes (como el denim). La desensibilización también puede implicar introducir el miembro afectado en un baño de agua fría y luego en un baño de agua caliente.

La terapia con espejos puede ayudar a las personas con síndrome de dolor regional complejo. Un profesional de la salud enseña a la persona afectada cómo realizar esta terapia. La persona se sienta con un gran espejo frente a su miembro sano y esconde su miembro afectado. El espejo refleja la imagen de la extremidad sana, con lo que la persona tiene la impresión de contar con dos extremidades normales. Se le pide a la persona que mueva la extremidad sana mientras ve su imagen reflejada. De este modo, la persona siente como si moviera dos extremidades normales. Si se realiza este ejercicio 30 minutos al día durante 4 semanas, el dolor se puede reducir sustancialmente. Esta terapia cambia las vías cerebrales que interpretan las señales de dolor en el cuerpo.

La neuromodulación consiste en la estimulación eléctrica de los nervios o de la médula espinal para reducir la intensidad del dolor.

En algunas personas, un bloqueo nervioso simpático puede aliviar el dolor si éste es consecuencia del exceso de actividad del sistema nervioso simpático. En tales casos, dicho bloqueo puede ser necesario para hacer posible la fisioterapia. Los analgésicos, incluyendo medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), opiáceos y varios analgésicos adyuvantes (como los anticonvulsivantes y los antidepresivos), también pueden aliviar el dolor de forma suficientemente eficaz como para hacer posible la fisioterapia.

La estimulación de la médula espinal consiste en colocar quirúrgicamente un estimulador de la médula espinal (un dispositivo que genera impulsos eléctricos) debajo de la piel, generalmente en una nalga o en el abdomen. En el espacio que rodea la médula espinal (espacio epidural) se colocan unos finos cables procedentes del dispositivo. Estos impulsos modifican la forma en que se envían al cerebro las señales de dolor y de esta manera cambia la percepción de los síntomas desagradables.

La neuroestimulación eléctrica transcutánea (transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS, por sus siglas en inglés) también se puede utilizar, pero no existen tantas pruebas de su efecividad como las que se tienen para la estimulación de la médula espinal. La TENS consiste en colocar electrodos en la piel y no en colocar un dispositivo bajo la misma. Los electrodos producen una corriente de baja intensidad que provoca hormigueo, pero no hace que los músculos se contraigan.

La psicoterapia también se puede usar cuando las personas con síndrome de dolor regional complejo también sufren depresión y ansiedad.

La acupuntura puede ayudar a aliviar el dolor.