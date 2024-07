Dependiendo de los síntomas del niño y de la causa que se sospeche, puede o no ser necesario realizar pruebas complementarias. Si el examen del médico no sugiere un trastorno grave, generalmente no se realizan pruebas, pero se puede programar una visita de seguimiento para reevaluar al lactante.

Tabla Algunas enfermedades que causan llanto excesivo en los lactantes y niños pequeños