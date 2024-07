Elección del ejercicio físico correcto

La natación ejercita todo el cuerpo (las piernas, los brazos y la espalda) y no fuerza la mayoría de articulaciones ni músculos. A menudo, se recomienda la natación en caso de problemas articulares y musculares. Una excepción es la articulación del hombro, que a veces puede sobrecargarse al nadar, lo que contribuye a los trastornos del manguito de los rotadores. Los nadadores, moviéndose a su propio ritmo y usando cualquier brazada, pueden ir aumentando gradualmente la resistencia hasta nadar durante 30 minutos sin interrupción.

Para perder peso, es un poco más eficaz hacer ejercicio fuera del agua que otros ejercicios de intensidad similar dentro del agua, porque el aire aísla el cuerpo, lo que aumenta la temperatura corporal y el metabolismo hasta 18 horas después de realizado el ejercicio. Este proceso gasta el exceso de calorías después del ejercicio y durante el mismo. Por el contrario, el agua conduce el calor fuera del cuerpo, de modo que la temperatura corporal no aumenta ni se conserva el incremento del metabolismo después de nadar. Por otro lado, nadar no contribuye al desarrollo muscular porque el agua aguanta los músculos, lo cual reduce el tipo de movimientos musculares. Además, puesto que la natación no es un ejercicio en el que haya que aguantar peso, tampoco contribuye a prevenir la osteoporosis. Las personas que nadan regularmente o durante largos periodos de tiempo deben tomar medidas para prevenir la infección del canal auditivo (lo que se denomina oído de nadador).