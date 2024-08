Síntomas del agotamiento por calor tienden a ser vagos y similares a los de muchas otras enfermedades. La persona afectada puede no darse cuenta de que sus síntomas están relacionados con el calor. Los síntomas son

Mareos

Mareo leve

Debilidad

Fatiga

Dolor de cabeza (cefaleas)

Visión borrosa

Dolores musculares

Náuseas

Vómitos

También calambres, pero no son frecuentes. La persona afectada puede sentir mareo e incluso perder el conocimiento estando de pie. Es común una sudoración copiosa. La frecuencia cardíaca y la respiración suelen acelerarse. La presión arterial puede ser baja.

En el agotamiento por calor no se produce confusión ni falta de coordinación, a diferencia de lo que sucede en un golpe de calor. Además, la temperatura corporal suele ser normal y, si está elevada, generalmente no es superior a 40° C.