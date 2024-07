A veces solo una evaluación médica

A veces, pruebas de punción cutánea o una prueba de inmunoglobulina específica de alérgeno

Dieta de eliminación

Se sospecha una alergia alimentaria basándose principalmente en los antecedentes personales. Por lo general, en adultos, la alergia es evidente. Pero el diagnóstico de una alergia alimentaria en los niños puede ser difícil. Algunas alergias alimentarias pueden ser difíciles de distinguir de muchos otros problemas digestivos, como el síndrome del intestino irritable.

Si se sospecha una alergia alimentaria, se realiza una de las pruebas siguientes:

Las pruebas de punción cutáneas realizadas con extractos de diversos alimentos se pueden hacer si se sospecha de una alergia alimentaria. Se coloca una gota de cada extracto en la piel y, a continuación, se pincha con una aguja a través de la gota. La reacción cutánea a uno de los alimentos de la prueba no necesariamente significa que haya alergia a ese alimento; en cambio, si no hay reacción cutánea, es muy probable que no exista alergia.

Alternativamente, se puede hacer una prueba de inmunoglobulina específica de alérgeno (IgE). El sistema inmunitario produce un tipo distinto de IgE en respuesta a cada alérgeno. Por ejemplo, la IgE producida después de la inhalación de polen es distinta de la IgE producida tras la ingesta de frutos secos. Para la prueba, el médico toma una muestra de sangre y determina si la IgE se une a un alérgeno específico utilizado para la prueba, como uno para los cacahuetes. Si se produce la unión, la persona es alérgica a ese alérgeno.

Si cualquiera de las pruebas identifica un alimento determinado, dicho alimento se elimina de la dieta. Si la retirada del alimento alivia los síntomas, la persona lo ingiere nuevamente para ver si aparecen. Siempre que sea posible, este paso se realiza como parte de una prueba de provocación oral. El diagnóstico se confirma mediante una prueba de provocación oral.

En una prueba de provocación oral, se administra otro alimento, como leche o compota de manzana, en dos recipientes: uno con el alimento del que se sospecha y otro sin él. El médico observa mientras se ingiere el alimento:

Si no aparece ningún síntoma, no existe alergia a ese alimento.

En cambio, si aparecen síntomas al comer el alimento del que se sospecha, pero no tras ingerir el otro, es probable que exista alergia al alimento del que se sospechaba.

Las dietas de eliminación son otra forma de identificar una alergia alimentaria:

Una dieta que elimina solo el alimento o los alimentos sospechosos de causar la alergia

Una dieta que consiste solo en alimentos que probablemente no causan una reacción alérgica

La dieta de eliminación puede ser la única prueba empleada para diagnosticar una alergia alimentaria o se puede emplear después de una prueba cutánea o de una prueba de IgE específica del alérgeno.

En el primer tipo de dieta de eliminación, la persona afectada deja de comer todos los alimentos que puedan estar causando los síntomas durante aproximadamente una semana.

El segundo tipo de dieta de eliminación, que consiste solo en alimentos que probablemente no causen reacciones alérgicas, se puede probar en lugar del primer tipo de dieta. El segundo tipo de dieta comporta lo siguiente:

Seguir una dieta prescrita por el médico

Comer solo los alimentos y líquidos especificados en la dieta y utilizar solo productos puros (lo que excluye muchos alimentos preparados comercialmente)

Existen varias dietas de eliminación posibles, en las que varían los alimentos eliminados y permitidos. Por ejemplo, una dieta puede eliminar la carne de vacuno y el cordero y permitir el pollo. Otra puede eliminar el cordero y las aves de corral y permitir la carne de vacuno.

No es fácil seguir una dieta de eliminación, ya que muchos productos alimentarios poseen ingredientes que no son evidentes o que no se esperan. Por ejemplo, muchos panes de centeno contienen también un poco de harina de trigo. Se aconseja no comer en restaurantes, porque tanto la persona afectada como el médico deben conocer los ingredientes de todas las comidas que se consumen.

Si no se produce un alivio de los síntomas transcurrida 1 semana, los médicos pueden recomendar una dieta de eliminación diferente.

Si no aparece ningún síntoma, se vuelven a incluir los alimentos uno a uno. Cada alimento que se agrega se consume durante más de 24 horas o hasta que se manifiesten los síntomas, para que de ese modo pueda identificarse al alérgeno. Si la persona ha sufrido reacciones alérgicas muy graves a los alimentos, el médico puede pedirle que ingiera una pequeña cantidad de un alimento en la consulta. A continuación, se observa la reacción a la comida.